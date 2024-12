La peruana que pudo celebrar 'El Gordo' en pleno directo en el Teatro Real

Los medios de comunicación, bien sea internet, la televisión, la radio o la prensa, ayudan a difundir información a millones de personas sin la necesidad de que estas las vivan o contemplen 'in situ'. Pero esta ventaja también tiene un gran incoveniente: al tener que enterarnos por otros, nunca sabremos cómo es sentir la experiencia real en vivo. Los comentaristas narran con mucha emoción los partidos, pero jamás podrán superar los sentimientos que se dan a flor de piel cuando uno acude al estadio de fútbol.

No por nada uno de los formatos más populares actualmente en redes sociales son las reacciones en directo a eventos importantes: muchas personas prefieren ver a otra disfrutando de ello en lugar de simplemente observar una retransmisión acontecimiento en sí, es algo muy 'humano'. Sin embargo, hay vivencias que son prácticamente imposibles de experimentar, como en el caso del que hablaremos hoy.

Cuando ocurre alguna clase de sorpresa imprevista durante una retransmisión en directo suele ser por algo malo: 'espontáneos' que invaden el campo, fallos sonido, caídas o tropiezos, Sabrina y su desliz en Eurovisión... Pero otras veces, las que menos, los sucesos fortuitos se deben a una buena causa y le añaden más interés al evento.

Loteria de Navidad 2022 David Jar La Razon

La Lotería de Navidad se lleva celebrando en España desde diciembre de 1812, hace más de dos siglos. En todos estos años han sucedido cientos de anécdotas, mitos, leyendas y sorpresas de última hora alrededor del premio más codiciado, 'El Gordo'. Desde 2012, el sorteo se celebra en directo en el Teatro Real de Madrid, el lugar donde se desarrolla esta historieta.

Este juego de azar se ha constituido como toda una tradición en nuestro país, e incluso las personas que no participan de él a lo largo del año sí que acostumbran a comprar algún boleto para la Navidad. Y no es para menos, porque este año el primer premio reparte la friolera de 400.000 euros al décimo, o sea, cuatro millones de euros a la serie.

La peruana que pudo celebrar 'El Gordo' en pleno directo en el Teatro Real

Desde hace poco más de una década, cientos de personas acuden al Teatro Real de Madrid el día 22 de diciembre para asistir en directo y presencialmente al Sorteo de la Lotería de Navidad. El ambiente siempre es festivo, y muchos son los que optan por presentarse a la cita con todo tipo de disfraces, algunos de lo más variopinto. Lo que es seguro que es quien acude ha comprado alguna participación y sueña con poder 'cantar bingo' en tiempo real, si la fortuna les sonríe con una importante suma de dinero.

No hubo que esperar demasiado, ya que hace casi dos años, en la edición de 2022, una mujer estalló de alegría y asombro ante los ojos de toda España: le había tocado 'El Gordo', y podía cantarlo desde su asiento en el Teatro Real. La afortunada obviamente rompió en júbilo, y no quedó allí un asistente que no se entera de cómo le había sonreído el azar.

Siempre se aconseja guardar en secreto si se ha ganado un premio monetario, pero es prácticamente imposible reprimir la alegría cuando uno se entera de la noticia en puro directo, y más aún si es 'in situ'. Sin embargo, Perla, la bendecida con el boleto de 400.000 euros, se mantuvo durante largos segundos, probablemente los más largos de su vida, en silencio y sin reaccionar.

Dos niños de la residencia de San Ildefonso cantan uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022. Europa Press22/12/2022 Eduardo Parra Europa Press

Tuvo que ser su hijo quien le advirtiera de que, en efecto, 'El Gordo' de la Lotería era suyo, porque durante aquellos primeros instantes la mujer se quedó paralizada, tratando de procesar correctamente la noticia. El número premiado de Perla fue el 05.490, que le concedió un respiro económico después de una temporada de muchos apuros.

Perla es una inmigrante que llegó de Perú a nuestro país en busca de una vida mejor hace más de dos décadas, y aunque trabajó durante muchos años en hostelería, en el momento que le tocó el premio se encontraba desempleada. La mujer y varios de sus hijos con los que asistió al sorteo dieron declaraciones a la televisión nada más terminar el evento, y se mostraron muy agradecidos con Dios por darles esta oportunidad.

Esta mujer de fe aseguró que invertiría en el dinero en comprar una casa en la que vivir con sus hijos y en pagarles los estudios universitarios, pero que también guardaría una parte para donarla a la Iglesia Católica. Perla declaró que esperaba gastar el dinero de 'El Gordo' "humildemente", y confesó que su fallecido padre se le había aparecido en sueños ese año para advertirle de que jugase a la Lotería de Navidad.