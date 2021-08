Cuatro productos imprescindibles para las mamás y sus bebés

Para algunas personas, la lactancia materna puede ser una experiencia maravillosa mientras que para otras no tanto. Ambas caras son reales y comunes. Lo importante es que el bebé y la mamá, sea de la forma que sea, sigan creciendo juntos. Con este objetivo nace la campaña de Mifarma by Atida: acompañar, aconsejar y guiar con las mejores recomendaciones en esta etapa de la vida.

Los sacaleches, las pezoneras, las neveras, las cremas hidratantes o los discos de pezón se convertirán en imprescindibles a lo largo de esta etapa y desde el momento de la gestación. En Mifarma by Atida están celebrando la Semana de la lactancia con los productos más demandados por mamás lactantes y no lactantes para el cuidado de los bebés y de ellas mismas.

A continuación ofrecemos una selección de los productos fundamentales para la lactancia materna:

Los primeros cuidados con el pack Mifarma Welcome Baby

La caja ofrece una selección de productos imprescindibles para el recién nacido, adaptados a sus necesidades. En ella se puede encontrar un chupete de la marca Tommee Tippee con tetina de silicona; la colonia Bebé Mifarma Baby, con una suave fragancia que reforzará el vínculo entre la madre y el bebé; una muestra de pañales ecológicos Pingo; loción corporal Nutraisdin, que aporta una máxima hidratación y protección a las pieles de los más pequeños de la casa, y un set de productos exclusivos con extracto de caléndula y propiedades calmantes Mifarma Baby.

Mifarma Welcome Baby

El sacaleches Medela

Lo más destacado de este sacaleches es que es tan compacto que cabe en la palma de la mano, en un bolsillo o en un bolso, por lo que es muy fácil de transportar y usar donde sea necesario. Dispone de un puerto USB para poder recargarlo en cualquier parte, y una pantalla táctil e intuitiva: funciones de inicio con retardo y pausa, temporizador de cuenta atrás, configuración de extracción e indicadores de carga de batería. Además se puede conectar con la aplicación MyMedela de tu teléfono, que permite cronometrar las sesiones de extracción, hacer un seguimiento de la configuración utilizada y registrar la cantidad de leche materna extraída.

Sacaleches Medela

Discos de lactancia Tommee Tippee

Se trata de unos discos de lactancia muy absorbentes. Su principal carcaterística es que son finos y discretos, y están elaborados con un material transpirable. Además, son antideslizantes y están recubiertos con un forro suave. La caja contiene 50 unidades.

Discos de lactancia Tommee Tippee

Crema cuidado del pezón Suavinex

La crema actúa tanto a nivel preventivo como regenerativo, hidratando y aliviando los pezones sensibles gracias a la combinación de sus 2 activos: lanolina e hipericum, conocidos por sus cualidades hidratantes y emolientes. Además, permite dar el pecho sin necesidad de lavar previamente, ya que el 99% de sus ingredientes de origen natural. Ayuda a mejorar la hidratación del pezón, previniendo y cuidando que se agrieten.

Crema cuidado del pezón Suavinex

Ahora que ya conoces cuáles son los productos imprescindibles para esta etapa, queremos que entiendas este proceso y puedas decidir (si todavía no lo has hecho) por ti misma. La leche materna es sin duda el mejor alimento esencial para los primeros meses del recién nacido. Desde Mifarma by Atida apoyan la lactancia materna pero recuerdan que dar o no el pecho es una decisión única, exclusiva y nunca debería ser impuesta.

Puedes comprobar que amamantar a tu hijo/a no es simplemente alimentarlo. Todos estos beneficios son cruciales para el desarrollo durante sus primeros años. No debes olvidar que la leche materna es el método más ancestral y natural de los seres humanos. Mifarma by Atida, la mayor farmacia y parafarmacia de Europa, te anima a conocer más sobre la lactancia materna para escoger la mejor opción para ti y para el bebé.