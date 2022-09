¿Qué bancos no te cobrarán comisiones incluso si no tienes una nómina?

A los bancos les encantan las nóminas, pero no todos los españoles ingresan una cada mes. El castigo para muchos de ellos viene en forma de comisiones. Si no pueden domiciliar un salario en su cuenta corriente, entonces tienen que pagar. Y no poco. Hasta 240 euros pueden llegar a cobrar algunos bancos si no se cumplen sus condiciones.

El problema de la nómina no lo tienen únicamente los desempleados. Los que trabajan, pero quieren abrir una segunda cuenta en otro banco para ahorrar o compartir gastos, por ejemplo, se encuentran con la misma dificultad.

¿Qué opciones hay para no pagar? “Si tu banco te cobra comisiones por no tener nómina, la opción más sencilla para dejar de pagar es cambiar de entidad”, señalan los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han comparado las ventajas de las mejores cuentas sin nómina.

Otra opción es preguntar a la entidad si tiene una cuenta con unas condiciones más atractivas o comprobar si el banco ofrece otras alternativas para no pagar comisiones como, por ejemplo, domiciliar varios recibos en la cuenta o usar un mínimo de veces una tarjeta. Eso sí, lo que no recomiendan los expertos es contratar productos adicionales como seguros o fondos para no pagar comisiones, a menos que realmente interese, ya que lo que se ahorre por un lado, se pagará por el otro.

Las mejores cuentas sin nómina

Hay bancos, cada vez más, que comercializan cuentas corrientes sin comisiones en las que no es obligatorio ni domiciliar una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo. Y permiten llevar a cabo toda la operativa del día a día: hacer transferencias, pedir una tarjeta de débito gratis, sacar dinero en cajeros, pagar recibos, etc. El problema es que estas cuentas suelen ser solo para nuevos clientes, explican fuentes de HelpMyCash, por lo que muchos consumidores no tienen acceso a ellas dentro de su propio banco o ni siquiera saben que existen. Así, mientras ellos pagan hasta 240 euros al año por una cuenta, los nuevos clientes pagan cero.

La clave, entonces, parece ser cambiar de entidad y abrir una cuenta como nuevo cliente en otro banco para poder aprovechar estas ofertas. Pero ¿cuáles son las mejores? La Cuenta Online de Banco Sabadell no tiene comisiones de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito gratis y no hace falta domiciliar un salario para contratarla. Además, los nuevos clientes que la abran antes del 30 de septiembre se llevarán 50 euros de regalo. Otra ventaja de la cuenta digital del Sabadell es su rentabilidad; el banco remunera el dinero de la cuenta al 1% TAE durante un año con un máximo de 30.000 euros. Otra opción es la Cuenta Online sin comisiones ni condiciones de BBVA. Como la mayoría de ofertas, es solo para nuevos clientes. El banco entrega a cada titular una tarjeta de débito Aqua que es una de las más seguras de España porque no tiene números y su CVV va cambiando. Otra alternativa es la Cuenta NoCuenta de ING que tampoco tiene comisiones ni ataduras. Además, incluye un seguro de protección de compras online. Eso sí, tienes dos particularidades: solo se puede tener un saldo de hasta 30.000 euros en la cuenta y la tarjeta de débito, que es gratuita, es virtual, por lo que solo se puede usar con Apple Pay y Google Pay.

Abanca, N26, Banco Santander, EVO Banco o imagin también son un refugio para clientes sin nómina hartos de pagar comisiones. Ofrecen cuentas sin comisiones de mantenimiento en las que no es obligatorio domiciliar una nómina, señalan desde HelpMyCash. Y en todos los casos el cliente tendrá acceso a una tarjeta sin cuotas anuales.