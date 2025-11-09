BOSS Bottled Beyond: la fragancia que redefine el éxito masculino

Desde su lanzamiento en 1998 como el primer perfume gourmand masculino, BOSS Bottled marcó un antes y un después en el mundo de las fragancias. Elegante, contemporánea y segura, esta familia olfativa refleja el espíritu del hombre BOSS, cuya definición de éxito ha evolucionado: hoy, además de la ambición personal, incluye la capacidad de reconocer y celebrar los logros de los demás.

Tres embajadores, un mismo espíritu

La campaña BOSS Recognize BOSS trasciende la fama aspiracional para destacar la admiración entre iguales. Tres figuras excepcionales —Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior— se convierten en embajadores globales de BOSS Bottled Beyond, representando cine, música y deporte. Aunque cada uno brilla en su ámbito, comparten el valor del aprendizaje continuo y la inspiración mutua, demostrando que el verdadero éxito también se mide por la capacidad de reconocer y elevar a otros.

Bradley Cooper, actor y director de renombre, ha sido galardonado con un Grammy y múltiples nominaciones a los Oscar por sus producciones, incluyendo “Ha nacido una estrella” y “Maestro”. Su compromiso social se refleja en la One Family Foundation, enfocada en la lucha contra el cáncer. Maluma, estrella global de la música latina, acumula más de veinte éxitos número uno en Billboard y ha impulsado proyectos educativos a través de su fundación El Arte de los Sueños. Vinicius Júnior, icono del fútbol mundial y Mejor Jugador de la FIFA 2024, destaca por su activismo contra el racismo y su labor en educación en Brasil, méritos que lo llevaron a ser embajador de la UNESCO.

Bradley Cooper BOSS Bottled Beyond

Una fragancia de contrastes

BOSS Bottled Beyond es una fragancia construida desde la dualidad. Su acorde combina la frescura electrizante del jengibre con la profundidad sensual del cuero, desafiando la estructura piramidal clásica de las fragancias. La extracción de jengibre mediante tecnología de CO₂ aporta una intensidad vibrante, especiada y duradera, mientras que el cuero texturizado ofrece refinamiento y un rastro cálido, inspirado en la perfumería de nicho. Estas notas se perciben desde el inicio hasta el final, ofreciendo una experiencia olfativa potente, reconocible y fácil de conectar.

La concentración de BOSS Bottled Beyond supera a la de un Eau de Parfum convencional, alcanzando niveles de Parfum o incluso Absolu. La fórmula incorpora una tecnología patentada derivada del azúcar, que actúa como fijador natural, prolongando la estela de la fragancia y garantizando un rendimiento duradero. El resultado es una sensación de calidad premium, con ingredientes de alta gama y un equilibrio refinado que se refleja en cada detalle del frasco.

Maluma BOSS Bottled Beyond

Arte olfativo colaborativo

El desarrollo de la fragancia es un testimonio del espíritu BOSS Recognize BOSS, también aplicado a los perfumistas detrás de la creación: Daphne Bugey, Frank Voelkl y Bruno Jovanovic de DSM-Firmenich. Bugey concibió el contraste sofisticado que redefine la masculinidad y conecta la perfumería de autor con el gran público; Voelkl aportó artesanía europea y conocimiento del mercado estadounidense; y Jovanovic llevó el rendimiento de la fragancia a nuevas alturas mediante innovación técnica. La colaboración demuestra cómo la inspiración compartida potencia resultados excepcionales.

Vinicius Junior BOSS Bottled Beyond

Un diseño que trasciende

El frasco de BOSS Bottled Beyond reinterpreta la icónica forma de BOSS Bottled con un diseño más premium y llamativo. El vidrio lacado en negro, con un degradado hacia el gris ahumado, se complementa con un elegante detalle con textura de cuero y un tapón gris metalizado. El monograma Double B, grabado en el frasco, enfatiza la dualidad que define la fragancia. La colección incluye tamaños de 50 ml, 100 ml y 150 ml, todos recargables con el Eau de Parfum BOSS Bottled Beyond de 200 ml.

Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior encarnan el espíritu BOSS Recognize BOSS, demostrando que el éxito también se mide por la capacidad de reconocer y elevar a los demás.

Más que una fragancia: una filosofía

BOSS Bottled Beyond representa una nueva masculinidad, donde el éxito personal y la admiración por los demás conviven en equilibrio. La dualidad olfativa de jengibre y cuero refleja la sinergia entre los talentos de Cooper, Maluma y Vinicius, mostrando que la inspiración es bidireccional: los hombres BOSS no solo lideran, sino que también reconocen y elevan a quienes los rodean.

La fragancia redefine la relación con el éxito y la fraternidad masculina: desde la ambición individual hasta la celebración del mérito ajeno. Cada gota de BOSS Bottled Beyond transmite innovación, rendimiento y sofisticación, ofreciendo una experiencia olfativa que trasciende el tiempo y reafirma el legado de BOSS como marca que inspira a hombres a reconocer y ser reconocidos.

BOSS Bottled Beyond no solo es una fragancia; es un manifiesto sobre la nueva masculinidad y la fuerza de la hermandad entre los hombres BOSS, representando cómo el éxito se comparte y se celebra. Con su equilibrio de contrastes, diseño premium y estela duradera, BOSS Bottled Beyond se convierte en un símbolo de motivación, inspiración y sofisticación que conecta con hombres de todo el mundo.