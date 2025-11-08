La histórica Comunidad que reúne el mayor número de catedrales Patrimonio de la Humanidad de España

España es historia, patrimonio y monumentos. Muchas con las "joyas arquitectónicas" que existen en nuestro país, pero algunas de las más impresionantes son las catedrales, y sobre todo las que cuentan con la distinación de Patrimonio de la Humanidad. Y hay una histórica Comunidad Autónoma que sobresale por encimas de todas, al contar con el mayor número, un total de cinco, de las 14 que hay en España con este reconocimiento.

Una catedral, también llamada seo, es un templo cristiano en donde tiene su sede o cátedra el obispo de la diócesis; por tanto, es la iglesia principal o mayor de cada diócesis o iglesia particular. La sede o cátedra episcopal es el lugar desde donde cada obispo preside la comunidad cristiana, enseñando el contenido de la fe y la doctrina de la Iglesia. También administra determinados sacramentos y órdenes. La sede o cátedra simboliza la función de gobierno del obispo. La Iglesia cristiana ortodoxa se refiere a sus catedrales como gran iglesia, aunque suele traducirse como catedral, según Wikipedia.

Los edificios eclesiásticos que encarnan las funciones de una catedral aparecieron por primera vez en Italia, Galia, España y el norte de África en el siglo IV, pero las catedrales no se universalizaron dentro de la Iglesia Católica occidental hasta el siglo XII, momento en el que ya habían desarrollado formas arquitectónicas, estructuras institucionales e identidades jurídicas distintas de las iglesias parroquiales, las iglesias monásticas y las residencias episcopales. La catedral es más importante en la jerarquía que la iglesia porque es desde la catedral que el obispo gobierna el área bajo su autoridad administrativa.

En la tradición católica, el término catedral se aplica correctamente sólo a una iglesia que alberga la sede del obispo de una diócesis. La iglesia abacial de una abadía territorial cumple la misma función (es decir, alberga la sede del abad), pero no adquiere el título. En cualquier otra jurisdicción canónicamente equivalente a una diócesis pero no erigida canónicamente como tal (prelatura, vicariato, ordinariato, prefectura, administración apostólica), la iglesia que cumple esta función se denomina correctamente "iglesia principal" de la entidad respectiva -aunque algunos han cooptado el término catedral.

Pues hasta un total de 14 de estos templos cuentan con la distinción de Patrimonio de la Humanidad, que es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, laguna, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio Mundial, administrado por el Comité del Patrimonio Mundial, compuesto por 21 Estados miembros a los que elige la Asamblea General de Estados miembros por un periodo determinado. El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad.

Región con más catedrales Patrimonio de la Humanidad

Pues la Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de catedrales con esta distinción en España es Castilla y León, con un total de cinco:

Catedral de Segovia

Construida entre los siglos XVI y XVIII, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, forma parte del gótico tardío. Es una de las catedrales góticas más tardías de España y Europa. Se erige en pleno siglo XVI, concretamente entre los años 1525 y 1768.

En esta época la arquitectura imperante en Europa era ya la renacentista. Es por ello que en la Catedral de Segovia se puede discernir un estilo predominantemente gótico, al ser del gótico tardío, pero ya enmarcado con algunos rasgos renacentistas.

Su belleza y elegancia, así como su fuerza visual y dimensiones, hacen posible su denominación como "La Dama de las Catedrales", acuñada por el residente de la Primera República Española Emilio Castelar. Situada en la Plaza Mayor de Segovia, a medio camino podemos encontrar dos monumentos de gran valor histórico y arquitectónico para la ciudad: el Acueducto romano y el Alcázar.

Cada una de las diferentes piedras que componen la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos revelan siglos y siglos de grandiosa historia. La misma historia que impera en toda la ciudad elegida en 1985 Patrimonio Mundial por la Unesco.

Catedral de Burgos

Este templo es un ejemplo eminente de catedral gótica que ejerció un destacado papel en la difusión de las formas artísticas del siglo XIII y una considerable influencia sobre la arquitectura y las artes plásticas en la Edad Media y el Renacimiento.

Está enclavada en el centro de la ciudad medieval, a los pies del castillo y a la vera del Camino de Santiago. La ciudad que fue fundada en el 884 por el conde Diego Rodríguez, como importante enclave militar, comienza a desarrollarse a partir del 1071, transformándose entre los siglos XII y XVI en un burgo mercantil, alcanzando su máximo esplendor en el Renacimiento. En estos siglos se construyeron tanto el templo catedralicio como otras importantes parroquias de la ciudad que se convierte en un destacado centro comercial e hito en la red de caminos, destacando como nudo fundamental del Camino de Santiago.

La catedral es una obra gótica del siglo XIII mandada construir por Fernando III y el obispo Mauricio en 1221, sustituyendo a una catedral anterior del siglo XI de estilo románico. En los siglos XV y XVI los Colonia reforman la capilla mayor y levantan la capilla del Condestable, además de las agujas sobre las torres y el cimborrio (reconstruido por Juan de Vallejo) y Diego de Siloé construye la Escalera Dorada.

Su planta consta de tres espaciosas naves alrededor de las cuales se insertan, distribuidas irregularmente, trece capillas, y una nave de crucero de la misma altura que la nave central, formando una cruz latina. Destacan las puertas góticas del Sarmental y la Coronería y la renacentista de la Pellejería.

La catedral de Burgos sintetiza, a través de sus diversas capillas, vidrieras, sepulcros, retablos y bienes muebles las innovaciones artísticas de la baja Edad Media y el primer Renacimiento, que se complementa con ejemplos destacados de la época barroca. La arquitectura gótica en la que se integran armónicamente importantes ampliaciones y modificaciones del siglo XVI, constituye un testimonio excepcional de la creatividad.

Catedral de Ávila

La catedral de Cristo Salvador es un templo de culto católico, sede episcopal de la Diócesis abulense. Fue proyectada como templo y fortaleza, siendo su ábside uno de los cubos de la muralla de la ciudad.

La construcción, mezcla de estilo gótico y románico, data del siglo XII y está considerada como la primera catedral gótica de España. Se inscribe en planta de cruz latina formada por tres naves, crucero y cabecera semicircular de doble girola. Esta variedad de arquitectura da lugar a un conjunto exterior sobrio y fortificado que al interior da paso a la ligereza gótica con toques renacentistas.

Está rodeada de varias casas o palacios señoriales, siendo los más importantes el de los Velada, el del Rey Niño y el de Valderrábanos, los cuales tenían asignada la defensa de La Puerta de los Leales o del Peso de la Harina.

Catedral de Salamanca

La capital salmantina ostenta dos catedrales, la Vieja y la Nueva, y atesora un centro histórico Patrimonio Mundial (1988), con monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos.

Dedicada a Santa María de la Sede, la catedral Vieja fue construida a lo largo de los siglos XII y XIII. Se presenta como un templo con planta basilical de tres naves y crucero desarrollado en planta y altura, conformando una cruz latina.

De factura románica en su conjunto, el edificio se remata con bóvedas de transición al gótico. Entre los maestros que dirigieron la obra, los documentos conservados en el Archivo Catedral mencionan los siguientes: Florín de Pituenga, Casandro Romano, Alvar García, Pedro de la Obra, Juan el Pedrero, Sancho Pedro, Juan Franco o Petrus Petri.

La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se comenzó a construir en 1513, inaugurándose en agosto de 1733. En la promoción inicial intervinieron los Reyes Católicos, a petición del Cabildo Catedral, quien, con los obispos sucesivos, actuó siempre como principal promotor.

Catedral de León

La catedral de Santa María de Regla de León es un templo de culto católico, sede episcopal de la diócesis de León, consagrada bajo la advocación de la Virgen María. Fue el primer edificio declarado monumento en España, mediante Real Orden de 28 de agosto del año 1844 (confirmada por Real Orden el 24 de septiembre del año 1845).

Iniciada en el siglo XIII, es una de las grandes obras del estilo gótico, de influencia francesa. Conocida con el sobrenombre de "Pulchra Leonina", que significa «Bella Leonesa», se encuentra en pleno Camino de Santiago.

La catedral de León se conoce sobre todo por llevar al extremo la «desmaterialización» del arte gótico, es decir, la reducción de los muros a su mínima expresión para ser sustituidos por vitrales coloreados, constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo.

La lista de catedrales Patrimonio de la Humanidad la completan:

- Catedral de Córdoba

- Catedrales Mudéjares de Aragón

- Concatedral de Cáceres

- Catedral de Sevilla

- Catedral de Toledo

- Catedrales de Camino de Santiago

- Catedral de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

- Catedral de Cuenca

- Catedral de Baeza