Eugenia Osborne revela sus dos imprescindibles de belleza corporal para mantenerse en forma todo el año

Eugenia Osborne encarna a la perfección esa nueva generación de mujeres que entienden el bienestar como una forma de vida. Apasionada del deporte y de los hábitos saludables, cuida su piel con la misma constancia con la que entrena su cuerpo. Entre sus esenciales de belleza corporal hay dos productos que no faltan en su rutina: E’lifexir Fitness y E’lifexir Push Up-10, de E´lifexir la marca número 1 en ventas en el mercado anticelulíticos y reductores*, de Phergal Laboratorios.

Dos fórmulas que se han convertido en su secreto mejor guardado -y que ella misma ha compartido con sus seguidores- por su capacidad para transformar la piel y potenciar los resultados del entrenamiento. Fitness ayuda a tonificar y redefinir la silueta, mientras que Push Up-10 reafirma y mejora la textura de la piel, aportando un aspecto más terso y uniforme.

Juntos, forman el tándem perfecto para acompañar un estilo de vida activo, donde la belleza se entiende como una extensión del cuidado personal. ¿El secreto? Constancia, movimiento y fórmulas dermofarmacéuticas que se notan.

E’lifexir Fitness: el gel remodelador corporal que potencia los resultados del deporte

E’lifexir Fitness. Cortesía

Eugenia Osborne cuida su cuerpo con la misma disciplina con la que cuida su mente: combinando entrenamiento, descanso y fórmulas cosméticas que trabajan a su favor. Entre sus imprescindibles está E’lifexir Fitness, un gel remodelador corporal, apto para embarazadas y periodo de lactancia, que aplica antes y después de entrenar y que actúa como un auténtico activador de resultados.

Su secreto está en el Firm Up Complex, un innovador cóctel de activos que ayuda a reducir la grasa acumulada gracias al Café Verde y la Hierba Mate, mientras la Centella Asiática reafirma la piel y la Carnitina tonifica, logrando una silueta más firme y definida.

Más que un tratamiento, es el aliado perfecto para acompañar el movimiento del cuerpo: favorece la quema de grasa durante el ejercicio, previene su acumulación en los adipocitos y mejora la tonicidad en zonas rebeldes como brazos, cartucheras o rodillas. Su textura fresca y de rápida absorción convierte el momento de aplicación en un gesto sensorial, un masaje que despierta la piel y potencia los resultados del entrenamiento diario.

¡Y ahora, con la compra de E’lifexir Fitness, te llevas de regalo una banda elástica para que puedas entrenar donde quieras y potenciar aún más tus resultados!

E’lifexir Push Up-10: la crema reafirmante que eleva y redefine los glúteos

E’lifexir Push Up-10. Cortesía

El segundo imprescindible de Eugenia Osborne es E’lifexir Push Up-10 , su aliado para reafirmar, redefinir y elevar la zona de los glúteos. “Pequeños gestos que marcan la diferencia”, confiesa en sus redes, y lo cierto es que se ha convertido en su must para mantener la piel firme y tonificada incluso en los días sin entrenamiento.

Gracias a su fórmula conseguirás potenciar los resultados de los ejercicios específicos para los glúteos, ya que contiene activos tan potentes como la Glaucina, que ayuda a redefinir, elevar y estilizar, favoreciendo además la eliminación de líquidos para un aspecto más firme y tonificado.

A ello se suma un exclusivo complejo formulado con extracto seco de Green Bean, que protege las fibras de colágeno y elastina, previniendo la aparición de estrías y mejorando visiblemente la piel ya marcada. Y, para completar su acción, su complejo vegetal venotónico compuesto por Árnica, Ciprés y Sello de Salomón activa la microcirculación, suaviza la celulitis y devuelve a la piel una textura más lisa, firme y luminosa.

La rutina corporal de Eugenia Osborne

El secreto de Eugenia Osborne para mantener una piel firme, tonificada y luminosa se basa en combinar ejercicio regular, una alimentación equilibrada y el uso constante de los productos E’lifexir Fitness y Push Up-10. Dos tratamientos que ya forman parte de su ritual y que reflejan una forma de cuidarse más consciente: sin artificios, pero con resultados que se notan.

Los encontrarás en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de E´lifexir. Hazte ya con los tuyos y siente la belleza de cuidarte cada día.

Sobre Laboratorios Phergal

Con más de 40 años de experiencia, Phergal Laboratorios es referente en alta cosmética dermofarmacéutica, desarrollando productos innovadores que unen ciencia, eficacia y sostenibilidad. Su compromiso con la investigación y la calidad se refleja en E’lifexir, la línea de cosmética activa que cuida, esculpe y potencia tu piel con fórmulas de alta eficacia y activos de origen natural. Con E’lifexir, Phergal te invita a dar un paso más allá para sentirte bien por dentro y por fuera, acompañándote en cada etapa hacia tu mejor versión.

*(FUENTE: IQVIA. E’lifexir Número 1 PRODUCTOS CUIDADOS BELLEZA CORPORAL MUJER – Mercado reductores y anticelulíticos desde 2021 hasta 2024.)