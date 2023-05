Flexicar arranca la expansión internacional con su primer concesionario en Portugal

La avenida Delfim Ferreira de la ciudad de Oporto vivió a mediados de abril un evento que el sector del vehículo de ocasión marcó a fuego en su agenda. Grupo Flexicar, la compañía líder del mercado de compra venta de coches de ocasión en España, inauguró su primer concesionario en el extranjero en la vía que honra al reconocido empresario portugués.

Este guiño al referente del sector empresarial del país vecino es solo una de las claves que acompañan a la conversión en multinacional de la compañía española poco más de una década después de su nacimiento en Madrid en 2012.

La elección de Portugal para iniciar su trayectoria fuera de España no es baladí: la cercanía del país luso, sus similitudes empresariales y los lazos de hermandad que unen a españoles y portugueses hacen de él una opción perfecta para poner en práctica el know how nacional fuera de nuestras fronteras.

No en vano, otras grandes empresas españolas, como el Grupo Inditex, eligieron también Portugal para estrenarse en el extranjero. En concreto, el primer Zara que abrió sus puertas fuera de España lo hizo en la comercial Rua Santa Catarina precisamente en Oporto.

Expansión de máxima potencia

El Grupo Flexicar llega a la segunda ciudad más importante de Portugal con una gran inversión bajo el brazo. Para la apertura del concesionario de la ciudad portuense han invertido más de 5 millones de euros, destinados principalmente a la preparación del centro y a la adquisición de stock propio.

El plan de expansión portuguesa de la red de concesionarios más grande de España se ha estructurado en un total de tres años en los que prevén alcanzar una inversión superior a los 200 millones de euros.

En Oporto, la multinacional española ha generado ya más de quince puestos de trabajo directos, a los que se suman los más de 60 indirectos que genera un grupo de estas características.

El proyecto desarrollado por la compañía contempla la contratación de más de 100 empleados directos gracias a la apertura de un total de once centros en distintas zonas estratégicas de Portugal. Entre ellas destaca también su capital, Lisboa, donde el grupo abrirá en mayo la primera de las dos tiendas previstas en esta ciudad.

Flexicar tendrá en cuenta las densidades de población lusas para emplazar el resto de concesionarios, por lo que otros distritos como Braga, Algarve, Coimbra o Aveiro están también en la mira para empezar a poner en marcha nuevos centros.

La previsión de la marca es que todos los concesionarios tengan unas dimensiones superiores a los 1.500 m2, para poder albergar un stock de entre 170 y 200 coches de ocasión por tienda.

Oporto, la ubicación más oportuna

Actualmente, el gran Oporto tiene censados más de 2.800.000 habitantes, potenciales clientes para el nuevo concesionario de Flexicar, emplazado al noroeste de la ciudad, en una zona industrial de muy fácil acceso, entre dos de las principales circunvalaciones del distrito de Oporto, en la zona norte de

Portugal.

Con un total de 4.800 m2, actualmente dispone de un stock de más de 200 coches de ocasión, con una antigüedad que no supera los cinco años y unos precios muy interesantes. Pero la propuesta más atractiva para los portugueses es, sin duda, el servicio integral que el Grupo Flexicar ofrece a sus clientes: inmejorables condiciones de financiación, todos los trámites a cargo de la empresa y la fiabilidad que supone realizar una operación de este tipo con una gran firma, que convierten la compra de un vehículo seminuevo en una gestión fácil, rápida y segura.

El mercado de coches de ocasión en Portugal

El mercado de coches de ocasión en Portugal está protagonizado por siete actores principales, aunque solo uno de ellos tiene presencia también en el mercado español. Con más de 10 millones de habitantes censados, la oferta de vehículos de ocasión se quedaba corta para una demanda que no ha hecho más que aumentar en los últimos años.

La crisis mundial de los microchips, que demora la entrega de vehículos nuevos a plazos, en muchas ocasiones, de más de un año, impulsó fuertemente un sector que venía creciendo de forma exponencial en los últimos diez años.

De hecho, a finales de 2022 el mercado luso acusaba una reducción alarmante del 30% del stock de coches de ocasión, consecuencia directa de la alta demanda provocada por la situación global del sector.

En 2021, las ventas de vehículos de ocasión supusieron más del 33% de las ventas totales de coches en Portugal, un 6% más que un año antes. En concreto, el aumento en las ventas de vehículos de ocasión fue de casi el 25% entre esos años.

Flexicar, expansión a velocidad punta

Flexicar es una de las empresas nacionales con mayor proyección de los últimos años: en poco más de una década, se ha convertido en líder del sector de la compra venta de vehículos de ocasión en España. La apertura de más de 80 concesionarios en los últimos tres años, la amplitud en la oferta de vehículos de ocasión, con un stock actual de más de 9.000 coches, y el servicio integral que ofrecen a sus clientes son el reclamo perfecto para que miles de clientes confíen cada año en la empresa.

Sus números no dejan de sorprender. En 2022, su facturación anual fue de más de 490 millones de euros, más de un 76 % de incremento en relación a 2021 y del 462% si se compara con las cifras de 2020. Su secreto, dicen, “fue apostar más fuerte en un momento en el que todas las empresas, de todos los sectores, dieron un paso atrás: la pandemia”.

Toda crisis es una oportunidad, y en Grupo Flexicar aplicaron esta máxima para seguir creciendo a pasos agigantados. Un crecimiento que ahora llevan más allá de las fronteras españolas, con la intención de conseguir también el liderazgo del mercado luso a corto plazo.

