La música sostenible que ya suena en España: de Pignoise al Jardín de las Delicias

Pignoise puede presumir de ser un grupo referente para toda una generación. Quien no recuerde la historia de amor entre Sara y Lucas de los Hombres de Paco cantando Te entiendo a pleno pulmón es que no estaba vivo en 2007. Con ocho álbumes publicados, la banda lleva sonando desde 2003. Son 20 años de carrera y una gira de regreso que culminará el próximo 18 de noviembre, en Granada. Pero el cumpleaños de la banda tendrá su colofón en el disco 20 aniversario, un álbum de colaboraciones cuyo primer single saldrá este mes. Y será, precisamente, Te entiendo.

"El disco estará compuesto por nuestras 13 canciones más conocidas y contará con colaboraciones muy fuertes. Van a participar artistas que admiramos desde hace muchísimos años, y también gente joven que nos gusta mucho", revela Pablo Alonso, el bajista, en una entrevista con La Razón. "Hay una en especial que, cuando nos llamó el manager diciendo que había aceptado, no nos lo creíamos. Estábamos flipando. Con eso, te digo todo", añade.

20 años dan mucho de sí, y si sirven de algo, es para ver las cosas con perspectiva. "Cuando empiezas tienes que comer mucho barro. Después lo petamos, y vivimos una vorágine. Dábamos 100 conciertos por año y, a lo mejor, no te da tiempo a disfrutarlo y valorarlo como debes. Ahora, saboreamos cada actuación. La energía de volver nos tiene rejuvenecidos [ríe]. Quien vaya a Granada verá que damos la misma caña que en los primeros conciertos, pero ahora los disfrutamos incluso más", celebra Pablo.

En la Sala Granada10 también culminará la Gira Endesa Jardín de las Delicias, uno de los proyectos de patrocinio de la energética destinados a fomentar la cultura y una industria festivalera sostenible en España. Y es que, el panorama musical ha cambiado: cada vez está más interesado en el medio ambiente. "El paso del tiempo nos lleva a esto", opina el bajista. "La gente se conciencia cada vez más de lo importante que es la vida del planeta para la vida de todos. Cuando veo el nivel de plástico que hay en los mares… es que no podemos seguir así. Por eso, me parece perfecto que el esfuerzo por trasladar esa mentalidad se dé desde los propios festivales. No nos engañemos: la gente va a pasarlo bien, pero si consiguen que cada uno reutilice su vaso, por ejemplo, se habrá avanzado".

Pequeños pasos hacen un camino; y la inmersión de empresas como Endesa en el mundillo de los espectáculos musicales podría calificarse de "zancada". La energética puso en marcha sus patrocinios musicales en 2022, cuando brindó su apoyo al Jardín de las Delicias Festival. Este año, además de renovar como socios de este evento, han apostado por fomentar la sostenibilidad en tres grandes festivales más: Mallorca Live Festival; el Cruïlla, en Barcelona y Espacio Zity, en Zaragoza. "Entre todos los eventos, hemos alcanzado el medio millón de personas. Ha sido un año muy positivo", celebra Ignacio Asensi, director de Patrocinios de la entidad. "Siendo una empresa eléctrica, tenemos metido en nuestro ADN la sostenibilidad, así que nuestra entrada en la música ha sido muy natural ante el interés de los promotores por hacer eventos más sostenibles".

Todos los espectáculos de música patrocinados por Endesa en 2023 Endesa

¿Su mayor hito? "Sin duda, lograr que Cruïlla se haya convertido en el primer gran festival español que ha contado con un suministro 100% procedente de la red eléctrica y, además, era energía renovable. Eso nos hace sentir muy orgullosos", explica el responsable. Y es que la mayoría de festivales no están electrificados y todavía dependen de generadores de gasoil. Por eso, Endesa les ayuda a conectarse a la red, un método con el que también han logrado reducir el consumo de gasoil –así como las emisiones que conlleva– un 70% en otros dos festivales.

Además, la última edición del Jardín de las Delicias Festival, en Madrid, contó con una batería que alimentó con energía renovable los dos días de conciertos. Esto permitió ahorrar 2.500 litros de combustible, equivalentes a dar 1,3 vueltas al mundo en un coche diésel. Y hablando de movilidad, Endesa también ha fomentado el uso de un transporte más eficiente a los recintos de conciertos, facilitando autobuses eléctricos o reservando plazas de aparcamiento gratuito a los asistentes con coche eléctrico. Por otro lado, se implementaron medidas para reducir el uso de recursos. En el caso del Jardín de las Delicias, el 70% de todos los materiales que se emplearon para las decoraciones y señalética se reutilizaron utilizando los de 2022.

El papel de los propios artistas en la lucha contra el cambio climático también es importante. Como grandes ejemplos tenemos la gira ecológica de Coldplay, que alimenta sus conciertos con bicicletas y pistas de baile que producen electricidad. En esta línea, varios músicos famosos, como Billie Eilish, se han negado a actuar en festivales que no estén comprometidos con el cuidado del medio ambiente. En España tenemos ejemplos como Maldita Nerea, que fue el primer grupo de la historia en hacer una gira cero emisiones.

Los festivales cada vez están más interesados en reducir sus emisiones Endesa

Pero ¿elegir dónde actuar es posible para todos los artistas? "Todo el mundo es dueño de su carrera. Y todo el mundo puede decir no", considera Pablo de Pignoise. "Es verdad que cuando empiezas puedes tener tropezones, pero cuando llevas más tiempo, tienes más claro lo que quieres y no quieres hacer. Más allá de los factores de necesidad económica de cada uno (en los que ahí por su puesto no debería entrar nadie), si tu situación lo permite, en tu mano está cambiarlo todo".

En su hogar son muy conscientes de la necesidad de un cambio hacia la sostenibilidad, siempre que se pueda. "Reciclar es el primer paso obvio, y el más sencillo. Yo tengo los contenedores en frente de mi casa, si no lo hiciera tendría delito [bromea]. También tenemos un híbrido enchufable y estamos valorando poner placas solares. Creo que las grandes revoluciones son difíciles, pero siempre empiezan por uno mismo. Así que hay que empezar".