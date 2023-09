El Jardín de las Delicias o la «inevitable» sostenibilidad de los festivales de música

Sucedió antes de la pandemia. Jorge Ruiz, el vocalista de Maldita Nerea, subió al equipo en una furgoneta con cinco estrellas de seguridad y cero emisiones. «El lugar donde más tiempo pasa un artista, después de su casa y de la sala de ensayo, es su coche», señala el líder de la banda. Así que no se lo pensó dos veces. La primera «gira cero» de la historia de España comenzó sin pretenderlo. El único freno a este proyecto lo puso la Covid, pero como la música no entiende de cotos ni vallas, los conciertos continuaron online.

Que Inevitable sea el nuevo himno de Maldita Nerea y el último avance de su esperadísimo séptimo disco de estudio, «Manual para seres maravillosos», no es casual. Y es que, para él, la sostenibilidad es así, inevitable. «Ahora mismo, el cuidado del planeta es algo completamente imprescindible. Para entenderla, no hace falta hablar de placas ni de números, sino volver a la raíz. Simplemente, ten presente que tu planeta eres tú», señala. Para él, éste es un impulso «muy murciano» porque nace de «una cuestión vital que es que, en Murcia, no hay agua».

«Personalmente, creo que en el camino de la sostenibilidad tengo mucho que recorrer», matiza. Aun así, tiene claro que «ése es mi camino». De hecho, este viernes Maldita Nerea actuará en una edición muy especial del festival de música del Jardín de las Delicias, que tendrá lugar en el recinto de Cantarranas del campus de la Universidad Complutense, los días 22 y 23 de septiembre.

El lema de la cuarta edición, «La magia del sol», tampoco está escogido al azar. La premisa es esta: convertirla en la más sostenible de todas a nivel ambiental. Pero transformar la industria de la música en directo en un sector climáticamente neutro es una meta muy ambiciosa. Los festivales o, incluso, los conciertos, no han alcanzado ese grado de madurez en sostenibilidad que sí que tienen otros sectores, como el financiero o el energético. Por ello, encontrar socios es clave para que el impacto sea real.

En este sentido, esta edición contará con el apoyo de Endesa para alcanzar un hito sin precedentes: reducir un 20% mínimo las emisiones con respecto a la edición anterior del festival del Jardín de las Delicias. Para ello, contarán con una batería que alimentará los dos días de conciertos (montaje y desmontaje) y que proporcionará una parte de la energía al escenario Endesa. Esto permitirá ahorrar 2.500 litros de combustible, equivalentes a dar 1,3 vueltas al mundo en un coche diésel. De este modo, se generará un ahorro de 6,5 toneladas de emisiones de CO2.

«Para nosotros, colaborar en eventos musicales supone estar cerca de las personas en sus momentos felices, pero también es una forma de poder ayudar», señala Ignacio Asensi, responsable de Patrocinios de Endesa. La realidad es clara: «Hemos detectado que los festivales de música tienen una nueva sensibilidad hacia la sostenibilidad, hacia no contaminar, hacia disfrutar sin dañar y que, ahí, nosotros podíamos echar una mano muy potente».

Esta unión comenzó el año pasado, con un excelente punto de partida. Aquella fue la primera edición en fletar autobuses eléctricos y gratuitos desde Moncloa (parada 2419 c/Princesa) hasta el recinto, en colaboración con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. «Tuvimos 5.000 desplazamientos en 2022, que este año esperamos aumentar, pues los autobuses estarán yendo y viniendo durante todo el evento», señala Asensi.

Además, Endesa ha facilitado 50 plazas gratuitas de aparcamiento para las primeras 50 personas que lleguen con su vehículo eléctrico. «Gran parte de las emisiones de un festival se deben al desplazamiento de los asistentes al recinto. No hay que olvidar que el Jardín de las Delicias atrae a público nacional, pero sobre todo, muy madrileño. Los artistas son de aquí, no te tienes que traer a Prodigy desde Berlín. El cartel está formado por talento propio y local, por lo que ya de por sí es un evento de proximidad», señala.

Por otro lado, el 70% de todos los materiales que se utilicen en el Jardín de las Delicias Festival van a ser reutilizados. Esto incluye desde los escenarios hasta la señalética, pasando por detalles de decoración. Por último, habrá mejoras en el tratamiento de los residuos, en especial en cuanto a los residuos orgánicos, y se utilizarán menos materiales.

Ya está confirmada la presencia de artistas y grupos como Vetusta Morla, todo un referente de la música contemporánea, Dorian, Melendi, Besmaya, Dani Fernández, Taburete, Juan Magán, Pignoise o Marlena. Jorge de Maldita Nerea coincide con que la música se una para «canalizar un mensaje tan potente como ser sostenible, y hacer eficiente la energía del mundo».

