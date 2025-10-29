¿Qué ayudas existen para rehabilitar una fachada en Madrid?

Rehabilitar una fachada no solo mejora la estética del edificio, también puede suponer un importante ahorro energético y una revalorización del inmueble. En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha diferentes programas de ayudas públicas para fomentar este tipo de intervenciones, pero muchas comunidades de propietarios no saben por dónde empezar.

Para resolver las dudas más habituales, hablamos con José Antonio Crego Fernández, gerente de Sol Fachadas S.L., empresa con más de 25 años de experiencia en trabajos verticales y rehabilitación de fachadas en Madrid, reconocidos recientemente en los Premios Construcción y Vivienda organizados por La Razón. En esta entrevista nos ofrecen una visión clara sobre las ayudas disponibles, cómo solicitarlas y qué tener en cuenta.

¿Qué tipos de ayudas existen actualmente para rehabilitar una fachada?

José Antonio: “En los últimos años, han ido saliendo varias líneas de ayudas, algunas centradas en la mejora de la accesibilidad (instalación de rampas, eliminación de barreras arquitectónicas), otras en la eficiencia energética (como el programa PIREP o el plan de rehabilitación energética de edificios residenciales), y también ayudas más generales para la conservación y rehabilitación estructural de fachadas.

Además, existen planes específicos para zonas urbanas denominadas Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), donde las ayudas pueden ser incluso más favorables. Cada convocatoria tiene sus propios requisitos, así que es clave analizar cada caso. En Sol Fachadas, contamos con experiencia directa en la ejecución de trabajos verticales en Madrid, ya estamos familiarizados con este tipo de proyectos y sabemos cómo adaptarlos a los criterios técnicos que exigen las distintas convocatorias.”