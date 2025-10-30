Comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo', en directo: interrogatorio y última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara a partir de las 09:00 horas en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, después de que el Partido Popular oficializase su citación hace apenas dos semanas.

Esto supone la vuelta del socialista a la Cámara Alta, donde lleva sin aparecer desde el pasado 12 de marzo de 2024, motivo por el que la expectación es máxima. Tanto es así que al acto hansolicitado acreditarse más de 270 periodistas, incluida prensa internacional.

Moncloa lleva dos semanas preparando la comparecencia del presidente, pues tiene la obligación de acudir y no puede ausentarse porque la propia Constitución no lo permite. Además, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad durante toda la sesión, que se estima que podría prolongarse durante seis horas.

Última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en directo