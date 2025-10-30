Senado
Comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo', en directo: interrogatorio y última hora
La última vez que el presidente del Gobierno pisó la Cámara Alta fue el 12 de marzo de 2024
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara a partir de las 09:00 horas en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, después de que el Partido Popular oficializase su citación hace apenas dos semanas.
Esto supone la vuelta del socialista a la Cámara Alta, donde lleva sin aparecer desde el pasado 12 de marzo de 2024, motivo por el que la expectación es máxima. Tanto es así que al acto hansolicitado acreditarse más de 270 periodistas, incluida prensa internacional.
Moncloa lleva dos semanas preparando la comparecencia del presidente, pues tiene la obligación de acudir y no puede ausentarse porque la propia Constitución no lo permite. Además, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad durante toda la sesión, que se estima que podría prolongarse durante seis horas.
"Mala semana para Sánchez"
Que Junts decidiese situarse en la oposición, dando por concluida su participación en el bloque de investidura, no tiene efectos prácticos inmediatos, nada va a cambiar respecto a los últimos meses, excepto que han debilitado aun más a Pedro Sánchez poniendo más caro el respaldo puntual en las Cortes. En términos cualitativos si tiene trascendencia, supone la deslegitimación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la prueba de que la política española es decidida en Perpiñán por un huido de la justicia. Sostenerse en el poder sin respaldo parlamentario es una forma de autoritarismo. El PSOE ha perdido el respaldo social y la posibilidad de aprobar presupuestos y cualquier iniciativa parlamentaria.
Una comparecencia que podrá durar hasta seis horas
La comparecencia arrancará con la intervención inicial del presidente de la Comisión, Eloy Suárez (PP), y después comenzará la ronda de preguntas de los diferentes portavoces. Cada uno de los siete grupos que componen la Comisión tiene 50 minutos de interrogatorio en el que pueden plantearlo con la fórmula pregunta-respuesta, frente a que originalmente el Reglamento reservaba 30 minutos en comparecencias monográficas como esta.
Si no hay sorpresas, el orden de intervención será de menor a mayor representación en el Senado, por lo que comenzará interrogando al presidente del Gobierno el Grupo Mixto y terminará la ronda el Partido Popular.
Sánchez, acompañado por Bolaños
Sánchez será el segundo presidente del Gobierno en comparecer en una comisión de investigación, después del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Para la ocasión, la comparecencia se realizará en la misma sala en la que se han venido celebrando el resto de interrogatorios, en la Clara Campoamor, la misma en la que también comparecieron el exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.
Pero el presidente Sánchez no acudirá solo al Senado, sino que lo hará junto con una representación del Ejecutivo. Para ello, le arroparán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y el director del Departamento de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos. No obstante, lo cierto es que otros comparecientes han ido acompañados de un abogado.
Buenos días. Comienza el minuto a minuto, en directo, de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.