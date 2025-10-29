La AEMET activa la alerta roja por lluvias torrenciales, en directo hoy: última hora de la borrasca

La Diputación de Córdoba ha enviado un mensaje de precaución a la población de los municipios de la provincia después de que la AEMET haya activado diversos niveles de avisos por lluvias, tormentas y viento hasta la medianoche de este miércoles.

Así, la zona Norte de la provincia permanece en aviso naranja por lluvias, donde se prevé la acumulación de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Además, está activa la alerta amarilla por riesgo de tormentas y por viento, pues se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En la Campiña cordobesa, donde se incluye a Córdoba capital, la Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones de 25 litros acumulados en una hora, por tormentas y por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros y, por último, en la Subbética se ha decretado el aviso amarillo por viento, pues se espera que alcancen los 80 kilómetros por hora.