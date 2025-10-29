Sección patrocinada por
La AEMET activa la alerta roja por lluvias torrenciales, en directo hoy: última hora de la borrasca
Información actualizada sobre los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas y viento
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias en la provincia de Huelva, donde los ciudadanos han recibido en sus móviles un aviso de alerta pidiendo que extremen la prudencia y eviten desplazamientos innecesarios. Tras este aviso, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía.
Alerta roja por lluvias torrenciales, en directo hoy
Carrusel de borrascas en España: la AEMET avisa de lluvias fuertes y posibles tornados en estas zonas
España se prepara para días de inestabilidad meteorológica por la llegada de borrascas atlánticas. Con algunos rasgos subtropicales, una de estas borrascas irrumpirá este miércoles por el suroeste peninsular, dejando a su paso lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en numerosas comunidades, según informa Meteored. Por ahora, se han activado avisos naranjas por fuertes lluvias en cinco provincias del sureste peninsular.
Diputación de Córdoba recomienda precaución a los municipios ante los avisos meteorológicos por viento y tormentas
La Diputación de Córdoba ha enviado un mensaje de precaución a la población de los municipios de la provincia después de que la AEMET haya activado diversos niveles de avisos por lluvias, tormentas y viento hasta la medianoche de este miércoles.
Así, la zona Norte de la provincia permanece en aviso naranja por lluvias, donde se prevé la acumulación de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Además, está activa la alerta amarilla por riesgo de tormentas y por viento, pues se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
En la Campiña cordobesa, donde se incluye a Córdoba capital, la Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones de 25 litros acumulados en una hora, por tormentas y por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros y, por último, en la Subbética se ha decretado el aviso amarillo por viento, pues se espera que alcancen los 80 kilómetros por hora.
Protección Civil envía una alerta masiva a móviles en 12 municipios costeros de Huelva por el aviso de nivel rojo
Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles 29 de octubre un mensaje de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros de la provincia de Huelva, en español e inglés, por el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral onubense ante la previsión de lluvias torrenciales.
En el mensaje #EsAlert recibido en los teléfonos móviles, difundido en español y en inglés, se pide a los ciudadanos "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a primera hora de este miércoles situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Aemet.
En concreto, el aviso rojo de la Aemet alerta de lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 60 litros en una hora y 120 litros en 12 horas. La previsión es que se concentren en el entorno de Ayamonte y luego se extiendan hacia el noreste.
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones tras activar el aviso rojo en el litoral de Huelva
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.
Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Ep, donde avisa de que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.
De hecho, vecinos del litoral onubense han empezado a recibir un aviso en sus teléfonos móviles alertando de la activación del nivel rojo --riesgo extremo-- y pidiendo "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".
