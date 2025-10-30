Sección patrocinada por
La AEMET activa alertas por lluvias y tormentas, Baleares en naranja, en directo hoy: última hora del tren de borrascas
Información actualizada sobre los avisos meteorológicos por lluvias, tormentas y viento
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que los restos de las bajas presiones que afectaron este miércoles a la Península se desplacen hacia el este, mientras que una nueva circulación atlántica, acompañada de un frente, entrará por el oeste a partir de la tarde.
Baleares permanece en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca y Menorca. También están en aviso, aunque de nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades), la Comunidad Valenciana y Galicia, esta última además por fuertes vientos y temporal marítimo.
Las lluvias darán una tregua a Andalucía, dejando únicamente avisos de nivel amarillo en la provincia de Almería por fenómenos costeros.
Las fuertes lluvias en Andalucía dejan más de 1.300 incidencias y dos heridos en Carmona (Sevilla) y Gibraleón (Huelva)
Las lluvias que afectaron ayer a la zona occidental de Andalucía han provocado más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado dos personas heridas de distinta consideración, una en Gibraleón, Huelva, y otra en Carmona, Sevilla.
La mayor parte de los incidentes se han registrado en Sevilla (903) y Huelva (303), mientras que Córdoba ha contabilizado 45, Málaga 33, Cádiz 23, Jaén siete y Granada dos.
Las inundaciones, con 1.021 casos, son las incidencias más frecuentes atendidas por el 112, seguidas de derrumbes y caída de elementos (117), incidentes de tráfico (95) y anomalías en servicios básicos (50), entre otras.
Actualización de los avisos meteorológicos para este jueves
Baleares está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca y Menorca, y también en aviso aunque amarillo (con riesgo para ciertas actividades) la Comunidad Valenciana y Galicia, que además lo está por fuerte viento y temporal marítimo.
BALEARES
El norte y nordeste de Mallorca junto a la isla de Menorca están en alerta naranja hasta las 12 horas, por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora.
En ambas islas podrán acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en tan solo 3 o 4 horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
También lloverá con intensidad en el resto del archipiélago Balear, a causa de las fuertes tormentas previstas, con lluvias de más de 20 litros en amplias zonas, que han activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera.
GALICIA
En la península está en alerta amarilla también Galicia, por intensas lluvias, vientos y temporal marítimo.
En el oeste y suroeste de A Coruña así como en Rias Baixas y el Miño de Pontevedra las lluvias acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que ha activado avisos amarillos que continuarán al día siguiente.
En cuanto al viento, soplarán rachas de más de 80 kilómetros por hora en el oeste de A Coruña, en donde habrá además mala mar por vientos de 50 a 61 kilómetros por hora. Asimismo, están en alerta por temporal marítimo otras puntos de esa provincia y de Pontevedra.
COMUNIDAD VALENCIANA
En la Comunidad Valenciana están en aviso amarillo tanto el litoral norte de Alicante como el del sur de Valencia, por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Un nuevo frente dejará precipitaciones y viento muy fuerte en el litoral gallego
Un frente entrará a últimas horas del día y dejará precipitaciones que serán persistentes, así como rachas muy fuertes, sobre todo en el litoral gallego y se moverá hacia el sur durante las últimas horas.
Las precipitaciones se desplazan hacia el este
La AEMET prevé para este jueves que los restos de las bajas presiones que afectaron este miércoles a la Península se desplacen hacia el este, mientras que una circulación atlántica acompañada de un frente entrará por el oeste por la tarde.
De este modo, habrá cielos cubiertos de nubes bajas en la mayor parte de la Península, con intervalos en los litorales, y se esperan amplios claros por la tarde, excepto en el oeste, así como con precipitaciones, que serán de débiles a moderadas, en el interior sureste.
Asimismo, se esperan nubes de evolución, acompañadas de chubascos fuertes y tormentas en la costa de Valencia y Alicante por la mañana, así como en Baleares en horas centrales.
Lluvias, olas, tormentas y viento activan los avisos en estas provincias
Precipitaciones, oleaje, tormentas y viento activarán este jueves los avisos en un total de seis provincias, según la predicción de la AEMET.
En concreto, con avisos por lluvia estarán Alicante, Valencia, A Coruña, Pontevedra, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Respecto a los avisos por tormentas se darán en Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca, mientras que los avisos por oleaje se esperan en A Coruña, Pontevedra y Almería. Además, A Coruña también tendrá avisos por vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).
La lluvia cesa en Andalucía y la AEMET activa el aviso amarillo en Almería por oleaje
Las lluvias darán una tregua a Andalucía durante la jornada de este jueves, 30 de octubre, dejando únicamente avisos de nivel amarillo en la provincia de Almería por fenómenos costeros.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, los avisos por oleaje afectarán a las comarcas del Poniente, Almería capital y el Levante almeriense desde la medianoche hasta las 8,00 horas de este jueves.
En estas dos zonas se prevén vientos del oeste y suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7).
