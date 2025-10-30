La AEMET activa alertas por lluvias y tormentas, Baleares en naranja, en directo hoy: última hora del tren de borrascas

Baleares está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca y Menorca, y también en aviso aunque amarillo (con riesgo para ciertas actividades) la Comunidad Valenciana y Galicia, que además lo está por fuerte viento y temporal marítimo.

BALEARES

El norte y nordeste de Mallorca junto a la isla de Menorca están en alerta naranja hasta las 12 horas, por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En ambas islas podrán acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en tan solo 3 o 4 horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También lloverá con intensidad en el resto del archipiélago Balear, a causa de las fuertes tormentas previstas, con lluvias de más de 20 litros en amplias zonas, que han activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera.

GALICIA

En la península está en alerta amarilla también Galicia, por intensas lluvias, vientos y temporal marítimo.

En el oeste y suroeste de A Coruña así como en Rias Baixas y el Miño de Pontevedra las lluvias acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que ha activado avisos amarillos que continuarán al día siguiente.

En cuanto al viento, soplarán rachas de más de 80 kilómetros por hora en el oeste de A Coruña, en donde habrá además mala mar por vientos de 50 a 61 kilómetros por hora. Asimismo, están en alerta por temporal marítimo otras puntos de esa provincia y de Pontevedra.

COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana están en aviso amarillo tanto el litoral norte de Alicante como el del sur de Valencia, por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.