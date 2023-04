Apasionados por la Transición Energética y la Inversión de Impacto, GNE Finance selecciona empresas con alto grado de innovación y elevado potencial de crecimiento, además de un sólido compromiso ambiental y social. “Nos enfocamos en identificar aquellos emprendedores capaces de generar un impacto disruptivo, transformando grandes retos ambientales, económicos y sociales en soluciones y servicios de alto valor añadido para las personas y las empresas. Este cambio de paradigma permite que nuestras inversiones resulten en la reducción de emisiones de CO2, producción de energía renovable, ahorro energético y creación de empleo, posicionándonos como elemento catalizador de la transición energética”, comenta Davide Cannarozzi, CEO y fundador de GNE Finance.

Hablamos mucho de crisis energética, pero poco de que la transición energética puede ser una oportunidad financiera, ¿es así?

Completamente de acuerdo. Estamos acostumbrados a hablar de cambio climático y crisis energética como de algo exclusivamente negativo. Yo, al contrario, opino que son elementos que nos están obligando a progresar en nuestro desarrollo socioeconómico, repensando la manera en la cual vivimos, consumimos energía y generamos crecimiento. Los datos del “The Economist” al respecto nos demuestran que todas las economías desarrolladas han claramente separado su crecimiento económico de su demanda energética.

En GNE Finance, no nos cabe duda de que la la transición energética es la oportunidad socioeconómica más importante de este siglo. Descarbonizar nuestras economías representa una oportunidad de progreso única, en la cual podemos romper la dicotomía entre desarrollo e impacto ambiental en favor de la creación de un círculo virtuoso en el cual, cuanto más las economías se desarrollan, tanto mas progresamos hacia un entorno sostenible.

“La gran diferencia de las inversiones en el sector de la transición energética es que no se trata solo de desarrollar soluciones digitales, sino de crear una autentica nueva infraestructura verde a cero emisiones”

Larry Fink, CEO y presidente del gigante americano Blackrock, considera que abordar el cambio climático presenta un enorme potencial para nuevos negocios. En la Cumbre de la Iniciativa Verde de Medio Oriente en Riyadh de 2022 dijo que “los próximos 1000 unicornios (empresas que tienen una valoración de mercado de más de mil millones de dólares) no serían un motor de búsqueda, ni una empresa de medios, serían empresas que desarrollen hidrógeno verde, agricultura sostenible, acero verde y cemento verde”.

¿Qué debemos hacer para aprovechar esta oportunidad?

Identificar soluciones que tengan viabilidad económica y que representan un cambio de paradigma respecto al “business as usual”, o sea la inercia de hacer las cosas de una cierta manera porqué siempre se ha hecho así. Hay que cambiar la perspectiva: cada problema que conlleva el cambio climático y la crisis energética representa una oportunidad. El equipo de GNE Finance acumula quince años de investigación y trabajo en identificar las tecnologías, las innovaciones y las personas que pueden representar el cambio disruptivo para pasar de una economía de alta intensidad fósil a una sociedad descarbonizada, sostenible y de crecimiento exponencial. En 2022, hemos decidido agregar a nuestra actividad de asesoramiento de grandes instituciones internacionales la actividad de inversión en startups y empresas del sector.

“GNE Finance ha desarrollado el Financing for Equity (F4E®), nuestra formula de inversión que permite solucionar de manera brillante esta dicotomía entre startup y proyectos”

¿Cómo podemos hacer estas inversiones?

La gran diferencia de las inversiones en el sector de la transición energética (el “Climate Tech”) respecto a otros sectores tecnológicos, es que no se trata solo de desarrollar soluciones digitales, sino de crear una autentica nueva infraestructura verde a cero emisiones. Así que, pensar en una estrategia de inversión con el enfoque del tradicional “Venture Capital” implica no entender este sector, y querer ponerle un zapato que ha sido diseñado para otro pie. En este sector, hay que ser capaces de invertir en empresas innovadoras y, al mismo tiempo, poder invertir en sus carteras de proyectos de infraestructura verde. Proyectos distribuidos en el territorio: casas, empresas, edificios, ciudades. Esto requiere una capacidad de gestionar las inversiones de manera radicalmente diferente de lo que ha habido en el mercado hasta hoy.

De hecho, habéis iniciado una innovadora manera de impulsar startups, ¿qué nos puedes contar de ella?

Efectivamente es así. GNE Finance ha desarrollado el Financing for Equity (F4E®), nuestra formula de inversión que permite solucionar de manera brillante esta dicotomía entre startups y proyectos. Nuestra primera inversión ha sido en Solarmente, una empresa elegida por destacados inversores de Silicon Valley debido a su innovación en la generación de energía limpia para hogares en toda España. Las ventas de Solarmente aumentaron un 400% en el último año, ahorrando más de 500 toneladas de emisiones de CO2. Pronto anunciaremos nuestra siguiente inversión en una empresa que opera en el mercado italiano. Contamos con un impresionante conjunto de empresas y proyectos en nuestro pipeline, que tienen el potencial para abordar los desafíos socioeconómicos del cambio climático y experimentar un crecimiento exponencial.

“Nuestra labor de asesoramiento internacional nos permite participar en la definición y diseño de las políticas europeas antes que los mismos estados miembros lleguen a conocerlas”

¿Cómo está siendo la acogida y en qué mercados os movéis para ello?

El Financing for Equity (F4E®) ha tenido una abrumadora acogida de mercado. Hemos recibido un gran número de peticiones, tanto en España como en Italia. Nuestra labor de asesoramiento internacional nos permite participar en la definición y diseño de las políticas europeas antes que los mismos estados miembros lleguen a conocerlas. De esta manera, sabemos con años de adelanto lo que va a pasar en los mercados. No sabemos exactamente cuándo, ni cómo, pero sabemos que va a pasar. Esto nos da una gran ventaja a la hora de definir nuestra política de inversión. En nuestro equipo no solo hay financieros con un gran track-record, sino también expertos en nuevas tecnologías y soluciones. Creo que este éxito se debe a que en GNE Finance estamos completamente enfocados en nuestro mercado: empresas, personas y emprendedores de Climate Tech y Transición Energética. Venimos del sector, somos fundadores como ellos, entendemos sus retos y sus ambiciones. Hablamos el mismo idioma y somos capaces de construir una hoja de ruta que maximiza la generación de valor por ambas partes. Esto es el gran elemento diferenciador de GNE Finance.

