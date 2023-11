Tres formas seguras de invertir tu paga extra de Navidad

Estamos a las puertas de lo que para muchos es uno de los mejores meses del año: diciembre. Una época que está marcada por las reuniones familiares, fiestas con amigos y también, por qué no decirlo, el mes de la paga extra.

Recibir lo equivalente a dos nóminas en un solo mes es una noticia que alegra a cualquiera, pero más lo es maximizar ese dinero extra para que no vuele, sino todo lo contrario se multiplique.

Y para conseguir sacarle más rendimiento al dinero, lo primero que se debe hacer es gestionar el presupuesto. “Analiza si vas a necesitar el dinero próximamente, si quieres ahorrarlo a largo plazo o si te animarías a invertir. Lo más relevante para tomar la decisión de dónde invertir una paga extra es la situación y lo objetivos que tenga cada persona”, subrayan los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com

Ahorrar la paga extra, pero gana intereses

1. Fondos Monetarios

Los fondos monetarios invierten en instrumentos de bajo riesgo, como productos de renta fija de alta calidad a muy corto plazo, como las letras del Tesoro o los depósitos. "Estos productos son conservadores, aunque su capital no esté garantizado. Digamos que su objetivo es preservar el dinero y conseguir una rentabilidad similar a la de los tipos de interés", indican desde HelpMyCash.

Actualmente, con un panorama en el que los tipos han subido tanto en pocos meses, hay alternativas llamativas y con rentabilidades realmente atractivas. Este es el caso de la Cartera Ahorro de InbestMe. Esta se posiciona como una alternativa a los depósitos tradicionales y a las cuentas de ahorro, ofreciendo un interés del 3,50%. “Esta cartera está compuesta por un conjunto de fondos monetarios y ETF pensados para conseguir una rentabilidad acorde a los tipos de interés, que se encuentran al 4,50%”, añaden.

Además, este fondo monetario de InbestMe también destaca porque permite disponer del dinero en cualquier momento y no establece límites de plazo o capital. Así mismo, la CNMV lo clasifica como un producto de bajo riesgo.

2. Cuentas remuneradas para los más conservadores

De todas formas, para perfiles aún más conservadores y a pesar de la valoración de la CNMV, quizás la vía para invertir la extra navideña que ofrece InbestMe no es la más convencional. De hecho, el mercado está lleno de opciones para ahorradores con estos rasgos.

Para ese tipo de inversor que prioriza lo tradicional y una remuneración menor, pero segura al 100%, estas tres cuentas son buenas alternativas:

●La Cuenta Inteligente Bienvenida de Evo, con una rentabilidad del 2,85% TAE (hasta 30.000 euros), sin comisiones, tarjetas de crédito y débito gratuitas y sin condiciones.

●La Cuenta de Ahorro de N26, con una rentabilidad del 2,26% TAE sin límite de capital, también sin condiciones ni comisiones y con disponibilidad total para sacar el dinero.

●La Cuenta Online Sabadell, que ofrece rentabilidad indefinida, ya que remunera el capital invertido al 2% TAE (hasta 20.000 euros) más el 3% de los recibos de luz y gas. Además, tampoco tiene comisiones y ofrece tarjeta de crédito y débito gratis.

3. Los depósitos, otra opción clásica para los inversores

Y para quienes pueden bloquear su dinero por un tiempo, siempre quedarán los depósitos. “Productos en los que la rentabilidad, actualmente, supera a la de las cuentas remuneradas y en los que el riesgo es mínimo”, destacan los expertos de HelpMyCash.

En este sentido, los expertos del comparador apuntan tres alternativas que cumplen con estas características. Primero, el depósito a un año de Banca Sistema, al 4,40% TAE y con una inversión mínima de 20.000 euros. Esta entidad está bajo el respaldo del Fondo de Garantía italiano.

En segundo lugar, el depósito a 12 meses del banco español Miralta Bank, al 3,25% TAE y con una inversión de capital mínima de 15.000 euros. Además, ambos se pueden contratar desde la popular plataforma Raisin.

Por último, con alguna característica diferente, desde el comparador destacan el depósito Facto a un año. No solo por su interesante rentabilidad al 4,06% TAE, sino también por establecer un límite de capital a invertir muy inferior a los otros dos (5.000 euros). Además, se puede contratar desde España.

Con estas tres formas de invertir la extra de navidad, quien no la ahorra es porque no puede y quien no la rentabiliza, realmente es porque no puede.