El zumo de naranja beneficia nuestra salud cardiovascular

En este sentido, el colesterol se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los principales factores de riesgo de tales enfermedades cardiovasculares. El LDL, o comúnmente llamado “colesterol malo”, acarrea serios problemas para nuestra salud. Por suerte, cada vez disponemos de más evidencia científica que respalda la capacidad de ciertos componentes en alimentos y bebidas para mantener los niveles de LDL bajo control de forma natural.

Tal y como apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS), las frutas y verduras juegan un papel fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en particular aquellas ricas en compuestos bioactivos. Según sus estudios, sugieren que un consumo diario de alrededor de 800 gramos, equivalente a cinco porciones de estos alimentos, es clave para obtener beneficios óptimos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Entre las frutas y verduras que sobresalen por sus efectos beneficiosos se encuentran las crucíferas, como el brócoli y la coliflor, así como vegetales de hoja verde oscuro, frutas cítricas o las bayas de color oscuro. Estos alimentos son reconocidos por su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades del corazón gracias a su contenido en antioxidantes, fibras y otros compuestos.

En particular, el zumo de naranja destaca por su alto contenido en vitamina C y otros antioxidantes que pueden contribuir a mantener nuestra salud cardiovascular a raya. No obstante, es importante recordar que el consumo de zumo de naranja, y de otras frutas en general, debe formar parte de una dieta equilibrada y saludable, optando siempre por el zumo de naranja natural y 100% exprimido, y evitando alternativas con azúcares añadidos.

El poder de la hesperidina y cómo el zumo de naranja puede mejorar nuestros marcadores sanguíneos

La hesperidina, un polifenol presente en el zumo de naranja, ha sido objeto de atención en investigaciones recientes debido a su posible efecto beneficioso en marcadores sanguíneos relacionados con enfermedades crónicas.

Una revisión sistemática de 20 estudios científicos realizada en 2021 y publicada en la revista "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" proporcionaba recomendaciones claras sobre la cantidad y frecuencia de consumo de la hesperidina a través del zumo de naranja 100% exprimido.

Los resultados reflejaban que un mayor consumo y concentración de hesperidina están relacionados con mejoras en la función cerebral, la salud del corazón, la regulación de la insulina y la reducción de marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo, en comparación con un consumo menos frecuente y en menores cantidades. Además, el zumo de naranja podría contribuir a la reducción de la presión arterial, un factor clave en enfermedades cerebrovasculares.

En España, un grupo de investigadores también desvelaba conclusiones similares. El consumo habitual de zumo de naranja, rico en hesperidina, podría disminuir la presión arterial, ofreciendo una forma sencilla de prevenir accidentes cerebrovasculares. Y es que una dieta rica en frutas y verduras es, sin duda alguna, crucial para prevenir las afecciones cardiovasculares, tal y como recomienda la OMS.

Así pues, tomar un vaso de zumo de naranja 100% exprimido se presenta como una alternativa válida y saludable, que no solo nos acerca al objetivo de consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras, sino que, sobre todo, contribuye a proteger y cuidar nuestra salud cardiovascular.