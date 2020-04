El reloj Breitling Navitimer Automatic 35 perfecto para la mujer cosmopolita

Mujeres con estilo, propósito y acción. Para ellas va dedicado el nuevo y elegante reloj Navitimer Automatic de 35 milímetros de la firma Breitling. Un reloj que se impregna de la singular sofisticación de la firma y reúne la inspiración de una de las grandes tradiciones relojeras de todo el mundo. Ideal para mujeres que aprecien el reloj, no solo por su belleza, también por la historia que marca su mecanismo.

Este modelo es el accesorio perfecto para cualquier ocasión, porque tal y como afirma la marca, es perfecto “desde una reunión en la sala de juntas hasta la salida el fin de semana”. El secreto de la versatilidad de la nueva gama está en la cuidada estética, donde podemos encontrar variantes como esferas llenas de colorido o esfera de madreperla con diamantes engastados, todas ellas combinadas con correas de piel de cocodrilo. Este reloj está destinado a las mujeres cosmopolitas que aman la actividad y la ciudad.

Hablemos de los detalles del reloj más en profundidad. El asombroso y sofisticado bisel adornado con bolas del Navitimer Automatic 35 se inspira en el Navitimer Ref. 806. La esfera, despejada y con tres manecillas, alude con mucho afecto a la Ref. 66, lanzada en la década de 1950. La regla de cálculo circular es un detalle emblemático y distintivo para los entusiastas de Breitling en cualquier parte del mundo. El segundero con punta en rojo ayuda a la excelente legibilidad del reloj.

El CEO de Breitling, Georges Kern, no oculta su entusiasmo por el nuevo lanzamiento: «Con el Navitimer Automatic 35, hemos creado un reloj que refleja lo que las mujeres nos estaban pidiendo: un Navitimer elegante, más pequeño, pero que no perdiera prestaciones funcionales ni el legado de la marca. Había que volver a crearlo pensando en la mujer, y hacerlo apto para todas las ocasiones. Mediante la diversidad de cajas y opciones de correa, ofrecemos exactamente lo que buscan en un reloj las mujeres de hoy en día, incluidas también las que no habían considerado la opción de adquirir un Breitling.»

El reloj Breitling Navitimer Automatic 35 tiene un precio de 3.920€.