Coches clásicos de lujo: ¿vacunados contra el Covid-19?

El mercado de automóviles antiguos y de colección sigue siendo fuerte durante este período de bloqueo social, lo que crea algunas oportunidades inusuales. No esperes que los precios de los sótanos sean una ganga.

Como los casos de coronavirus superan los cinco millones en todo el mundo, la industria del automóvil ha experimentado una agitación lo suficientemente radical como para alterar permanentemente la trayectoria del transporte moderno tal y como lo conocemos.

Los precios de los coches han caído un 15% en las últimas semanas, según Manheim que es propiedad de Cox Automotive. Las ventas de coches usados en marzo cayeron un 64%. Los fabricantes han pospuesto importantes estrenos y han cambiado las líneas de producción de las fábricas a la fabricación de equipos médicos: En Detroit, General Motors está fabricando ventiladores en lugar de "Escalades"; en Sant'Agata Bolognese, Lamborghini está cosiendo a mano máscaras faciales en lugar de "Huracanes".

Mientras tanto, McLaren y otros se han retirado preventivamente del Concurso de Elegancia de Pebble Beach, el lugar de los estrenos de coches de lujo más importantes del año. (Los organizadores del evento aún no han cancelado oficialmente el concurso anual).

El coleccionismo de coches clásicos también ha tenido su parte de agitación: Aparte de Pebble Beach, todos los prestigiosos eventos automovilísticos han sido cancelados o impulsados, incluyendo los festivales anuales y épicos de Goodwood, el Concurso de Greenwich, y la subasta “Pasión de toda una vida” de Gooding & Co. Las grandes subastas de Barrett-Jackson en Florida se celebrarán ahora del 15 al 17 de octubre; las ventas masivas de Mecum en Indianápolis se han reprogramado para junio.

Pero mientras el Covid-19 causa estragos en otros lugares, en el mercado de coches clásicos están surgiendo tranquilos ganadores. En el nuevo orden mundial de coches, las casas de subastas, los corredores y los entusiastas están dando un paso adelante, a menudo cómodamente.

"Los grandes automóviles muchas veces cambian de manos silenciosamente entre los coleccionistas serios, y rara vez estas personas entran en pánico o liquidan los coleccionables que los harán felices cuando pase el día del juicio final", dice Steve Serio, quien se especializa en encontrar y adquirir clásicos caros para clientes de alto valor neto. "Un puñado de grandes coches han cambiado de manos en las últimas semanas, muy silenciosamente. Unos pocos fueron inspeccionados antes del cierre, y han ejecutado la compra. Estos compradores y vendedores siguen siendo serios."

Demanda acumulada

David Gooding puede atestiguar eso. El fundador y presidente de Gooding & Co. dice que ha cerrado múltiples ventas privadas de varios coches de muy alto precio que no esperaba vender en absoluto. La casa de subastas ha hecho más y mejores ventas privadas en las últimas semanas de lo que hubiera hecho durante cualquier primavera típica, incluyendo una transacción privada que equivaldría a un precio récord mundial para ese tipo de vehículo de preguerra. Se presume que la venta fue privada, ya que de todas formas no hubo subastas públicas.

"Hay algunos grandes automóviles que están disponibles ahora y que de otra manera no lo estarían, y los precios que hemos obtenido por algunos de ellos son realmente robustos", dice Gooding, hablando por teléfono desde su casa en Santa Mónica, California. "Hay mucha demanda acumulada".

Señaló que el cambio de prioridades entre los coleccionistas -algunos reducen el tamaño de los automóviles que ya no importan tanto como antes, mientras que otros compran automóviles que, según se dan cuenta, les importan más que nunca- ha creado un nuevo campo de juego dinámico, incluso emocionante, que los coleccionistas exigentes están recorriendo con entusiasmo.

"No es tan simple como si la gente estuviera desesperada o necesitara dinero. Pero a veces, la gente puede decidir: Quiero vender algo ahora porque veo una oportunidad diferente, incluso en el mercado de valores o en el inmobiliario'", dice Gooding.

“Para aquellos de nosotros que amamos los coches, que realmente amamos los coches, esto ha creado realmente un anhelo para todos nosotros de volver a nuestras raíces. Estamos deseando tener el tiempo libre y la libertad de salir a conducir y pasar el rato con nuestros compañeros de coche. Es algo que estamos deseando hacer, y para muchos de nosotros, un coche es una gran parte de eso.”

Llámalo el enfoque YOLO: También podrías comprar esa cosa que siempre has querido. Después de todo, sólo se vive una vez.

Ciertamente se aplica a un Lancia Delta S4 que perteneció, hasta esta semana, a un artista británico amigo mío. No tenía la intención de vender un coche italiano tan caro y raro durante esta época tan volátil. Pero cuando alguien preguntó a través de Instagram e hizo una oferta bastante decadente, el comprador había querido ser propietario de un Lancia durante años y pensó que podría ser ahora o nunca, el Sr. Brit, que es tímido con la prensa y está encerrado en los Hamptons de Nueva York, aceptó. Ya había puesto sus ojos en ser dueño de otra cosa que había postergado; la venta de Lancia le da el dinero para hacerlo.

Mientras tanto, al otro lado del país, en Los Ángeles, mi vecino está persiguiendo un Lotus Evora más viejo de un vendedor de Texas, sólo para tener algo "divertido de conducir" mientras se queda aislado, esperando la entrega retrasada de un Porsche Cayman GT4. Su Ferrari negro se sienta sin conducir en nuestro estacionamiento compartido: "No puedes comer filete mignon todos los días", dice.

