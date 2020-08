La nueva colaboración entre Bvlgari y Yoon Ahn te va a hechizar

Los archiconocidos bolsos de la familia Serpenti Forever de Bvlgari se reinterpretan a través de los ojos de grandes diseñadores con Serpenti Through The Eyes Of … y esta vez la firma ha confiado en Ambush para sus más recientes diseños.

Por un lado, el carácter innovador de Ambush y su diseñadora creativa, Yoon Ahn, quien ya tiene experiencia en colaborar con grandes casas internacionales como Louis Vuitton, Dior, Nike o Converse, y que no duda en desafiar estereotipos, aportan a la colección ese toque de modernismo informal, mientras que, por el otro, Bvlgari y Serpenti otorgan ese plus de glamour dinámico intrínseco en la marca. Un tándem sencillamente perfecto.

Cada una de las creaciones fruto de este combo de la moda actual está firmada con el logotipo BVLGARI AMBUSH, sí, hay espacio para ambas casas, que se vea bien claro y no pase desapercibido.

Los productos de esta exclusiva colección limitada son accesorios (carteras, pulseras, monederos) y bolsos que se aprecian varias versiones como, por ejemplo, la aclamada riñonera, gracias a que son fácilmente convertibles. Estos artículos están elaborados en una piel de napa de gran calidad invadida por el color. Tonos monocromáticos que llenan de vida hasta al look más sobrio como son el llamativo azul, verde vibrante, fucsia neón y el sempiterno negro tan presentes en la naturaleza.

El acabado de los fantásticos diseños es acolchado, mullido y suave, y para más originalidad, la cabeza de serpiente de Bvlgari ha sido reinterpretada, una vez más, con sumo acierto. Esta posee unos ojos realizados en latón y ónix negro o madreperla y va de incógnito por las curvas de toda la silueta del bolso hasta asomarse por el cierre del modelo estrella, que es donde más destaca.

“Para esta colección cápsula buscaba expresar el carácter atrevido y contemporáneo de Serpenti. Las serpientes son animales extraordinarios y cautivadores, pero de la mano de Bvlgari, también se convierten en un símbolo del glamour en constante evolución”, dice la diseñadora de origen coreano.

El estilo vanguardista inspirado en la cultura pop de Japón es pura cortesía, como no, de Yoon Ahn, afincada en Tokio y e se puede apreciar, además, en la implementación de unos robustos detalles metálicos que se ven tanto en el logotipo como en las asas y cadenas desmontables tan versátiles de cada uno de los complementos.