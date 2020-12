Louis Vuitton y los videojuegos: un personaje de League of Legends se viste de moda

La noticia que vamos a contarte no nos puede resultar más interesante y curiosa. Louis Vuitton entra al mundo de los videojuegos por todo lo alto: League of Legends le da la bienvenida.

A través de esta colaboración única, la marca de lujo propiedad del grupo LVMH tiene por objetivo ampliar su audiencia, llegando a un segmento completamente nuevo. Y es que este sector está compuesto por millones de jugadores en todo el mundo.

Una sinergia fantástica que se plasma en el diseño creado por Nicolas Ghesquière para una de las estrellas virtuales de League of Legends, el mítico videojuego en línea creado en 2009. El look del personaje en cuestión, Qiyana, se presentó en la final del Summoner’s Cup, el campeonato mundial de League of Legends. Un look futurista que nos recuerda a uno de la colección reciente diseñada por Ghesquière, con leggings de cuero con detalles dorados, un top de encaje, un mini bolso Vuitton sujeto a la cintura y aros de gran tamaño con el logo LV. Digital pero casi muy real.

Pero además, la marca de lujo brilló en París, en la final del campeonato, al diseñar el elegante estuche de alta tecnología para la Summoner’s Cup, el trofeo otorgado al equipo campeón del mundo. Este estuche ha sido hecho a mano, por nada más y nada menos que los mismos artesanos que confeccionan los famosos baúles de Louis Vuitton.

El trofeo fue para el equipo chino FPX, que venció al equipo europeo G2 en la final, visto por más de 100 millones de espectadores electrónicos en todo el mundo.

Para conocer más de estos looks “tecnológicos” tendremos que esperar hasta febrero. En este caso, Ghesquière presentará un diseño para el personaje de Senna. Unas colaboraciones digitales que tendrán un broche de oro insuperable: el lanzamiento de una colección cápsula real inspirada en League of Legends, disponible a partir del próximo enero.