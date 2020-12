Grillz: ¿Lo de las celebridades y los dientes de oro es moda transitoria o símbolo atemporal?

Cuando hablamos de personajes públicos, celebridades, artistas y hasta deportistas, normalmente hablamos de vidas marcadas por el lujo y la excentricidad. En la medida en que los años transcurren, las modas varían pero algo que se ha mantenido en el tiempo son los dientes de oro.

Los dientes de oro datan del año 1.400 y siempre se han traducido en una tendencia para personas con dinero. Al principio solo era una técnica odontológica que con los años perdió efectividad, ya que salieron al mercado nuevos materiales más económicos y efectivos para el cuidado de la dentadura.

También, en otras culturas, los dientes de oro se utilizaban para proteger la fortuna de la familia. No había fortuna mejor protegida que la que siempre viajaba contigo, era imposible que la robaran y perduraba en el tiempo sin perder valor.

Sin embargo la moda de los dientes de oro aparece y desaparece con el tiempo.

Artistas que usan dientes de oro

Las fundas para los dientes pueden modificar la dentadura total o parcialmente. Las grandes celebridades de la actualidad han hecho estas incrustaciones, que además incluyen otros materiales como la plata y hasta los diamantes. La mayoría de ellos lo utilizan como adornos que no modifican completamente sus dientes.

Rosalía, Kylie Jenner, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Bad Bunny y hasta Madonna se han unido a esta tendencia, que cabe destacar se llama Grillz.

Sin embargo, los primeros en utilizar Grillz fueron los artistas de la movida Hip Hop, en los años 80. Estos pretendían mostrar su dinero, vidas ostentosas y marcar su cuota de poder con la utilización de esta extravagancia.

¿Cuánto puede costar esta excentricidad?

El Grillz más caro del mundo es el que usó Katy Perry en el vídeo de su tema Black Horse, costó 885.000 euros.

En general, sus precios superan los 100.000 euros, aunque en Internet pueden encontrarse hasta en 3.000€, incluso venden fundas usadas, (¡sí, sí, como lo lees!)

Lo ideal es que las fundas de oro, diamantes o plata las haga un especialista basado en la forma de tu dentadura para que quede perfecta.

Pero los odontólogos no lo recomiendan...

La mayoría de los dentistas y profesionales de la higiene bucal no recomiendan los dientes de oro o cualquiera de estas modificaciones, ya que pueden afectar la dentadura a largo plazo.

Estas fundas dañan el esmalte de la dentadura, no en vano el oro dejó de utilizarse como un material odontológico, no solo por su coste, si no que la ciencia demostró que no era efectivo ni beneficioso.