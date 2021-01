Ojalá muy pronto podamos recorrer joyas del planeta tan cercanas como estas

Durante 2020 muchas empresas, principalmente las asociadas a la moda, las ventas, el lujo y el turismo, planificaron estrategias para que en este 2021 la situación de salud, que podría continuar, no los afecte de forma directa. También para los que necesitan una estancia en un lugar especial, por eso ya se están implementando grandes medidas de seguridad, de estrategias y planes, para que las vacaciones puedan continuar siendo un verdadero momento de placer y deleite, más necesario este año después de un largo periodo de confinamiento.

Uno de los factores a tomar en cuenta son las medidas de seguridad relacionadas con el tema sanitario, por lo que en el sector turismo algunos aspectos tendrán necesariamente que dar unos pequeños cambios. Uno de ellos es la cantidad de personas permitidas, los destinos más populares se enfocarán más hacia los lugares apartados evitando las grandes ciudades y, por supuesto, las medidas de control sanitario como distanciamiento, barreras de protección y aseo profundo diario en habitaciones, áreas comunes y restaurantes serán de uso cotidiano. Tal vez algunos formatos como discotecas, fiestas o eventos masivos tendrán que reducirse o cambiar por otro que otorgue la misma diversión y placer.

Uno de estos lugares que ofrecen un sinfín de beneficios para el disfrute y unas singulares vacaciones es Gran Canaria. Situado en un lugar privilegiado, La Palma ofrece lugares de descanso y diversión muy variados. Desde sitios alejados del bullicio, ruido y contaminación, donde la naturaleza es protagonista, hasta playas de ensueño, bosques, miradores y piscinas, son una maravillosa alternativa a tomar en cuenta en este 2021. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que las comunidades de Canarias comenzarán a solicitar a sus visitantes un test viral específico relacionado con la covid 19. Esta es una de las medidas importantes que agiganta más la protección y seguridad de la región, haciendo sus vacaciones mucho más relajantes.

La Palma

Las islas Azores en Portugal, es uno de los lugares que llaman la atención por sus bosques, su color, sus lagos, volcanes y cascadas. Es considerado uno de los lugares privilegiados de Europa, así como uno de los visitados por los viajeros centroeuropeos. Otra de sus cualidades es que los precios no son elevados y las concentraciones de personas no son multitudinarias. En las Azores ya las empresas turísticas y hoteleras han tomado medidas específicas ante la situación sanitaria, por lo que este lugar podría ser el sitio ideal para las vacaciones, en caso de que no se pueda viajar mucho más lejos.

Cascadas

Los cruceros son alternativas muy atractivas, en caso de que quiera que su destino vacacional esté rodeado por agua. En este sentido los cruceros se están convirtiendo en tendencia para las personas que buscan alternativas para viajar y relajarse. Desde aquellos que ofrecen un recorrido dinámico y divertido, que va desde Barcelona y pasa por Marsella, Portofino, Nápoles, las islas mediterráneas, entre otros lugares, hasta los que van hacia el norte de Europa, Oriente Medio y el Caribe. La alternativa del crucero también ofrece estrictas medidas de seguridad donde el huésped goza de múltiples propuestas que aseguran unas vacaciones con todo el confort y el lujo que merecen. Las grandes cadenas de servicios de este tipo ya tienen en sus páginas digitales los planes, fechas, programas y precios para todo este 2021.