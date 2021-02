DS Only you: El lujo más exclusivo llega al mundo de la conducción

Cuando Citroën fundó en 2009 una nueva firma de automóviles de lujo bien sabía lo que hacía. Bautizó a la marca DS Automobiles y rápidamente se consolidó como una de las preferidas para los conductores más exigentes. En 2014 cambió de manos, aunque solo de forma relativa, ya que desde ese año DS pertenece a Stellantis, el gran trasatlántico de la automoción mundial, conformado por el grupo PSA (Peugeot, Citroën, Opel...) y el grupo Fiat-Chrysler.

El sector premium del automóvil está ahora de enhorabuena porque DS ha comenzado a implantar en algunos de sus vehículos la aplicación DS Only you, con la que buscan ofrecer a sus clientes algunos servicios que no tienen demasiado que ver con entrar en un coche y desplazarte de un lugar a otro gracias a su ingenio tecnológico.

DS Only you proporciona un listado casi infinito de ventajas que la propia marca ha clasificado por servicios. Así, el servicio DS Valet evita desplazamientos al concesionario o al taller convirtiéndose en un completo servicio de reparación a domicilio. DS At Your Service soluciona, en tiempo real, cualquier duda que tenga el cliente sobre cualquier aspecto del vehículo, con respuestas “humanas”, esto es, soluciones ofrecidas por un competente equipo de profesionales formados en el universo de la marca francesa. De igual manera, DS Assistance ofrece cualquier tipo de asistencia en caso de avería y, si comprueba que el vehículo está inmovilizado durante más de 3 horas, envía automáticamente un vehículo de sustitución.

Pero, no contentos con este despliegue de servicios, los conductores de DS podrán, a través de DS Club Privilège, disponer de ventajas premium que levantarán todo tipo de envidias hacia ellos. Por ejemplo, podrán acceder a los mejores spa del más refinado circuito termal, o podrán disfrutar de una cena en un restaurante reconocido con Estrella Michelin. Además, gracias a esta plataforma de servicios, podrán acceder a condiciones especiales en otras firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.