El Brabus 800 de aspecto siniestro es un Mercedes-AMG E63 S hecho con gusto

Reconozcámoslo: el tuning es un asunto de acierto o error, especialmente con la existencia de algunas empresas que no tienen ni idea del verdadero significado de la moderación. Pero con todas las empresas de tuning disponibles en el mundo, puedes confiar en que el preparador alemán Brabus hará una creación de buen gusto.

El nuevo Brabus 800 -que no debe confundirse con el Brabus 800 Widestar que estaba basado en el SUV AMG G63- no es una excepción. Basado en el Mercedes-AMG E63 S de 2021, Brabus ha tomado la potente berlina y la ha convertido en una máquina aún más potente y de aspecto siniestro que no hará prisioneros.

Como dice el viejo adagio, el diablo está en los detalles (del Brabus 800). Vestido completamente de negro, las diabólicas mejoras del exterior provienen de los componentes aerodinámicos de fibra de carbono desnuda, que pueden pedirse con revestimiento brillante o mate. Por supuesto, Brabus ofrece llantas de aleación personalizadas de hasta 21 pulgadas de diámetro, acentuadas con adornos rojos. En el interior, las actualizaciones incluyen una variedad de colores y materiales, como madera, Alcantara e incrustaciones de carbono genuino. Sabroso.

Brabus 800

Y sí, en el corazón del Mercedes-AMG E63 S ajustado por Brabus hay un V8 biturbo de 4,0 litros que ahora rinde 788 caballos y un desgarrador par de 1.000 Newton-metros. Es posible acelerar hasta los 100 kilómetros por hora en exactamente 3 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 300 km/h.

Brabus asocia las mencionadas mejoras aerodinámicas y el enorme aumento de potencia con las mejoras de manejo a través de la suspensión neumática. La unidad deportiva de Brabus permite rebajar la altura de la carrocería en diez o veinte milímetros (0,4 o 0,8 pulgadas), lo que depende del modo de conducción.

El precio no se ha revelado en el lanzamiento del Brabus 800, pero como ocurre con todas las creaciones de Brabus, no esperes que sea barato. Lo que sí es bueno saber es que el Brabus 800 puede pedirse como sedán o como wagon, así que los que se hayan apuntado a la sociedad del techo largo podrán disfrutar de este capricho alemán.