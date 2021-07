La nueva colección lujosa de Beachwear de Dior Men que solo podrás comprar si viajas a Ibiza

Si estas vacaciones viajas a Ibiza o tienes la suerte de vivir allí, sin duda tienes que hacer una parada obligatoria en la pop-up store de Dior y echar un vistazo a la nueva y exclusiva colección cápsula Beachwear Collection de Dior Men por Kim Jones.

Los diseños han sido inspirados en el diálogo creativo del director artístico con Kenny Scharf, iniciado para la colección Otoño 2021, y se encuentran en una encrucijada entre los mundos vintage, deportivo, fashion y casual.

En la colección puedes encontrar numerosos complementos para perfeccionar tu look veraniego, todos ellos trabajados en un mar de azules que están adornados con el motivo icónico ‘Dior Oblique’, y complementado con accesorios imprescindibles a juego, incluida una botella de agua de metal.

Haciendo un pequeño análisis de todas las prendas de playa cabe destacar el nuevo diseño de bata, con un azul intenso que atrae todas las miradas y que está repleto de multitud de pequeños logos de la reconocida marca de moda.

Esta temporada han vuelto a llevarse las gafas de espejo y, añadiendo el logo de Dior, tienes ese plus de lujo y exclusividad que buscan sus clientes. Aunque el diseño no ha sido rompedor, es un complemento que a más de uno le gustaría lucir este verano.

Otros complementos que no van a pasar desapercibidos en esta colección son las chanclas con hebilla, los macutos para llevar al hombro y las alpargatas a juego. Por separado a lo mejor no convencen tanto, pero si lo vistes en conjunto es imposible no enamorarte.

Los bañadores de estampados psicodélicos también han cobrado un gran protagonismo en la Beachwear Collection de Dior Men y no solo por su bonito diseño. Como no podría ser de otra forma, no todas las personas pueden permitirse comprarlo, ya que su precio asciende a los 950 euros.

Camisas, sandalias, bolsas, bolsos y toallas completan una colección al alcance de muy pocos. Su alto coste y, sobre todo, la exclusividad de encontrarse únicamente en la isla de Ibiza, hacen de estos complementos algo único en el mundo. Pero si este verano quieres darte un capricho, está claro que estos accesorios de Dior Men te harán pasar un verano de lujo.