La casa de lujo de Cara Delevingne tiene hasta un “palacio rosa sexy”

El nivel de surrealismo que nos ha mostrado la inigualable Cara Delevingne en el último programa de Architectural Digest ha superado, sin duda, todo límite habido y por haber.

La modelo y actriz ha presentado su espectacular mansión de Los Ángeles a sus seguidores y, como no podía ser de otra forma, se han quedado boquiabiertos. Una residencia absolutamente extravagante -el adjetivo se queda corto- y decorada con elementos fue de lo común como una piscina de bolas, un “túnel vagina rosa” o un “palacio sexy”.

Si sois fans de Lewis Carroll, Walt Disney o Tim Burton, entenderéis por qué Delevingne ve en Nicolò Bini, arquitecto de la casa, al Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas. Y, ¿cuál es el lugar preferido de la modelo? Pues el anteriormente mencionado “túnel vagina rosa”.

Mansión Cara Delevingne

Se encuentra escondido tras una puerta de espejos en su salón y cuenta con flecos de tela en un tono más oscuro y una bola blanca colgante que hace de clítoris. “Vengo aquí a pensar, vengo aquí a crear. Me siento inspirada en el túnel de la vagina”, afirma Delevingne, que en el vídeo continúa un recorrido al que no le falta sentido del humor y autenticidad.

Su dormitorio cuenta con una cama hecha de bambú arropada por una manta de Christian Dior, además de con una decoración estrafalaria y su baño favorito está totalmente inspirado en David Bowie, del que tiene una guitarra firmada. “Mi trabajo me obliga a ponerme muchos sombreros y disfraces diferentes. Me encanta meterme en estos personajes, así que quería que mi casa reflejara muchos temas y estados de ánimo diferentes”, asegura sobre la variedad que encontramos en la mansión.

Baño inspirado en David Bowie

Asimismo, encontramos estancias con papel pintado de Gucci o una obra de arte de James Turrel que alcanza los cientos de miles de dólares. Cuenta, además, con una sala de juegos con máquinas recreativas y un pinball de Playboy, y con un piano Wurlitzer transparente de 20.000 euros.

Habitación principal Cara Delevingne

Está claro que Cara Delevingne tiene lo que conocemos -para no abandonar el paralelismo con Disney- como síndrome de Peter Pan. “El significado que le doy a esta casa es el de no crecer nunca. Mantener siempre una especie de inocencia o alegría infantil o simplemente la necesidad de divertirse es algo muy bueno para el estrés. No puedes llorar en una piscina de bolas. Lo he intentado”, concluye la modelo.