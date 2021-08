Estos han sido algunos de los desfiles de moda más recordados de la historia

Raf Simons 2019

Simons siempre ha tenido la mira puesta en factores ajenos a la moda para inspirarse, desde sus inicios en los que inspiraba en el ‘post-punk’ británico, hasta la colección de su propia marca y sus constantes colaboraciones con Calvin Klein. En su desfile de la línea masculina otoño-invierno 2019, Raf decidió tener a una banda de rock belga denominada Whispering Sons actuando en vivo como banda del desfile.

Gucci 2019

Para la temporada primavera-verano 2019, el desfile de la prestigiosa casa de moda estuvo plagado de iconos del rock como Elton John y Courtney Love, que se unieron a la visión de Alessandro Michele para Gucci en el histórico teatro restaurado Le Palace en París. Todo fue parte de un tributo a la cultura francesa que se prolongó durante más de una temporada. Por si todo esto no aceleraba los latidos de los presentes, mientras las modelos atravesaban el auditorio, Jane Birkin cantó una versión a puro corazón de su canción Alone In Babylone. Solo Michele pudo hacer que un momento icónico en la historia de la música formara parte de un desfile de moda.

Rick Owens 2014

Rick Owens es uno de los diseñadores que fusiona lo extraño y lo maravilloso en cada uno de sus diseños para hacer brillar la pasarela en sus desfiles. Cada una de sus creaciones forman parte de una carta de presentación única.

Su desfile de primavera-verano 2014 en París, contó con una enérgica coreografía. Con esta acción, Owens combinó con maestría las artes escénicas y la moda.

Chanel 2012

Con el paso del tiempo, el concepto de desfile de moda como un espectáculo retumbó en los oídos de las mayores firmas y casas del mundo. Ninguna estuvo tan dispuesta a presumir de belleza como la presidida por Karl Lagerfeld. Su desfile y fantasía submarina de la primavera-verano 2012 terminó con Florence Welch emergiendo de una concha mientras lucía un vestido perlado de alta costura y cantaba su tema What the Water Gave Me.

Dior 1998

Para su desfile de primavera-verano 1998, la firma llenó de moda el mítico e histórico teatro de la ópera Palais Garnier de París. Hubo una orquesta, tango y docenas de extras representando algunas de las mejores óperas a nivel mundial.