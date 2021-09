El Aston Martin DB5 Junior Edición “No Time To Die” es el sueño del hijo de Bond

No hace falta ser un fan de James Bond para apreciar el Aston Martin DB5, pero en este caso, se trata de un juego de espías. Como sugieren el titular y las fotos, el descapotable que aparece aquí no es un DB5 normal, sino una réplica eléctrica a escala de dos tercios. Aston Martin ha colaborado con The Little Car Company y EON Productions para construirlo, de ahí el nombre de DB5 Junior No Time To Die Edition.

El DB5 de Bond es de techo duro, y sí, este es un descapotable. En realidad, es un roadster, ya que no tiene techo funcional, pero eso es por diseño. Al ser una versión en miniatura del auténtico, el Aston de techo abierto es lo suficientemente grande como para que un adulto quepa al volante. Esto es significativo por razones que discutiremos más adelante.

Aston Martin DB5 Junior Edición "No Time To Die"

Ni siquiera intentaremos contener nuestra emoción por el interior. El biplaza recrea fielmente el invernadero del DB5, pero eso no importa porque este minicoche espía tiene verdaderos gadgets de espía. Si se abre un panel de acceso secreto en la puerta del pasajero, se encontrarán controles para bajar los faros y activar ametralladoras simuladas. Otro botón cambia el número de una matrícula digital. Si necesitas evadir a los malos, saldrá humo por el tubo de escape. Lamentablemente, no hay mancha de aceite ni asiento eyectable, ¿o sí? Se mencionan varios “huevos de pascua” secretos, pero no se describen en detalle. Es posible que quieras tener cuidado al pulsar los interruptores al azar.

Aston Martin DB5 Junior Edición "No Time To Die"

Tampoco se menciona la velocidad de este mini DB5. Si recuerdas, The Little Car Company presentó el año pasado un DB5 Junior con una velocidad máxima de 48 km/h, pero eso no se aplica aquí. Al tratarse de una versión mejorada digna de un superespía, el No Time To Die Edition es más potente. Va sobre muelles helicoidales con amortiguadores Bilstein, y los frenos Brembo se encargan de frenar. Para tratarse de una réplica en miniatura, parece que no se han escatimado gastos a la hora de convertirla en la máquina de los sueños de los niños de todo el mundo.

Aston Martin DB5 Junior Edición "No Time To Die"

¿Pero lo conducirán los niños? Ahí está la importante razón que hemos mencionado antes. Este mini DB5 es increíblemente atractivo a todos los niveles, pero sólo se han previsto 125 unidades de producción y cada una de ellas costará 90.000 libras, eso se traduce en la friolera de 105.000 euros, que es más del doble del DB5 Junior del año pasado. De hecho, es casi suficiente para comprar un Vantage de verdad, así que sí, sospechamos que no habrá muchos niños conduciendo estos.

Por otra parte, dado que los auténticos (y muy raros) DB5 descapotables se venden por más de 2 millones de euros, esto no es más que una gota de agua.