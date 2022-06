El youtuber millonario sin carnet de conducir y con una increíble flota de coches de lujo

“Hola, chicos. Mi nombre es Donald, pero todo el mundo me llama DONLAD. Muchos de vosotros me conoceréis como el chico más rico de América”. Este es el comienzo de la presentación que hace Donald Dougher, un joven californiano de solo 15 años, en su popular canal de Youtube, que cuenta con prácticamente 600.000 seguidores. En esta red social, DONLAD se ha hecho muy conocido por exhibir un nivel de vida que no cuadra demasiado con su edad, aunque sí con su más que holgada cuenta corriente.

Algo de lo que más llama la atención a sus cientos de miles de fans es que, pese a no poseer carnet de conducir debido a su corta edad, sí que es el dueño de una increíble flota de automóviles de lujo que enseña en sus redes y cuyo montante total podría estar cercano a los diez millones de dólares. Como la edad mínima para conducir un coche en su California natal es de 16 años, Donald ya lleva semanas acudiendo a clases para, nada más superar esa mágica cifra, poder montarse en el asiento del conductor de uno de esos coches exclusivos que, por ahora, guarda en el garaje y solo saca para enseñarlos al mundo en la Red. Eso sí, en alguno de esos vídeos ya ha confesado que no será la primera vez que conduzca un coche.

Por su colección han pasado un McLaren 570, un Ferrari California T, un Rolls Royce Dawn, un Lamborghini Murciélago, y últimamente un Pagani Huayra Roadster violeta (por ser el color favorito de su madre) con el que, por cierto, un amigo suyo ha sufrido un percance, un Bugatti Chiron 110 Ans o un Ferrrari LaFerrari, de los que la prestigiosa marca italiano tan solo sacó 499 unidades al mercado.

Se calcula que por la notable repercusión de su canal de Youtube, DONLAD puede cobrar alrededor de 25.000 dólares al mes, que será algo más al sumar la que protagoniza también en Tik Tok. Una cantidad más que respetable y que muy pronto le dará para poder ampliar uno de los garajes más exclusivos del planeta que levantaría envidia, incluso, entre algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, poseedores, también, de flotas impresionantes de automóviles de altísima gama.