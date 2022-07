Así han sido las vacaciones del Cholo Simeone y su familia en un resort exclusivo de Maldivas

FOTO: Joali Being.

El recién terminado mes de julio es el habitual de las vacaciones para los futbolistas y los entrenadores. Más aún, en esta ocasión, cuando, pese a ser año de Mundial, la mayor competición futbolística tendrá lugar en Catar entre los meses de noviembre y diciembre. Cuando la mayoría aún no ha podido disfrutar de las suyas, los profesionales del balón agotan ya las suyas.

Un ejemplo es el de Diego Pablo Simeone, que el próximo jueves se reencontrará con sus jugadores, después de más de 40 días sin verlos, y con los ánimos renovados de cara a una más que apasionante temporada. Al igual que sus futbolistas, el técnico argentino también se ha dedicado en este tiempo a recargar las pilas y para hacerlo, ha volado, junto a parte de su familia, a uno de los destinos más exclusivos del mundo.

Y es que el Cholo, mito atlético por excelencia, ha viajado hasta Maldivas junto a su actual esposa, Carla Pereyra, las dos hijas que ambos tienen en común, Giovanni Simeone, el mayor de los tres hijos que el técnico argentino tuvo con su primera mujer, Carolina Baldini, y la esposa de este último, Giulia Coppini. Los seis han disfrutado de unos días maravillosos en el resort Joali Being, uno de los más exclusivos de Maldivas, situado en la isla de Muravandhoo y al que solo se puede acceder tripulando un hidroavión.

Carla Pereyra ha dejado suficiente testimonio fotográfico en sus redes sociales como para comprobar que la familia Simeone ha encontrado el equilibrio perfecto entre la diversión, la tranquilidad y el relax.

Y es que Joali Being está concebido exactamente para eso. “Concebido como un retiro isleño de bienestar inmersivo en la naturaleza, Joali Being se centra en la ingravidez, una sensación de libertad, ligereza y alegría”, según consta en su propia página web, donde se reitera su firme compromiso con la sostenibilidad. “Maldivas es un destino único con un ecosistema frágil. Desde la criatura marina más pequeña hasta la palmera más alta, cada ser vivo juega un papel vital en la experiencia de reposición creada por estas islas. En Joali Being, la conservación del medio natural es una prioridad y un privilegio. Basado en los principios de diseño biofílico, el paisajismo y la arquitectura innovadores del retiro abrazan su increíble entorno”.

El exclusivo resort ofrece villas de ensueño en las que poder desconectar y que cuentan con piscina privada, servicio de mayordomo, wifi y ducha de lluvia al aire libre. Además, los allí hospedados pueden disfrutar de las excelencias gastronómicas de sus cuatro restaurantes de altísimo nivel. Los precios suelen superar los 4.000 euros por habitación doble y por noche.