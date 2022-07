Anuel AA presume de su avión privado en redes sociales

Los 29 millones de seguidores de Anuel AA en Instagram han podido ser testigos nuevamente de la lujosa vida del cantante. Como es habitual, el de Puerto Rico comparte en sus redes sociales los momentos más personales junto a su chica y ofrece todos los detalles de su éxito, además de promocionar su trabajo.

Emmanuel Gazmey Santiago, según su nombre de nacimiento, es un amante de las extravagancias y el lujo. Como no podía ser de otra forma, el reguetonero se ha sumado a la última moda entre los famosos. En esta ocasión no hablamos de la compra de un supercoche o un yate, sino que ha adquirido su propio jet privado para viajar mucho más cómodo durante sus giras.

En unos días, el cantante comienza su tour por Europa, que se mantendrá hasta finales de agosto, con varias citas en el territorio español. Después de que disfrute el público europeo, Anuel visitará a sus fans en Estados Unidos. Un trayecto de dos meses en el que hay programadas numerosas paradas.

Gracias al avión que ha adquirido, el reguetonero podrá viajar en privado solo con la compañía de sus allegados, entre los que estará seguro su pareja, y rodeado de todas las comodidades a las que está ya tan habituado.

En las numerosas historias sobre su nuevo jet, el cantante no se ha reprimido y ha mostrado nuevamente su forma de ser, “real hasta la muerte”, con unas declaraciones impactantes contra los aeroplanos de otras estrellas, que (según explica) no tienen el espacio con el que cuenta su transporte.

“Voy a enseñar el baño porque esa gente que presume sus jets nunca muestra el baño, porque son bañitos que no caben dos personas, si no solo el culo de ellos, que no pueden ni sentarse”, alardeaba en una historia junto a su esposa Yailin. Y, para finalizar con su argumento puntualizaba: “Acá cabe un equipo de fútbol, y se puede hasta chingar”.

Además de ese detalle, el avión tiene numerosos asientos reclinables en tono beige, una enorme televisión de pantalla plana con equipo de sonido y un sofá para disfrutar de las películas como si se encontrase en la habitación de un hotel de 5 estrellas.