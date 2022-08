Bentley celebra sus 20 años en China con ejemplares de gran lujo

Bentley celebra sus 20 años de presencia en China con 80 coches únicos, todos ellos equipados con motores V8 y dotados de molduras dedicadas a zonas específicas de Londres. De la flota, 20 coches fueron fabricados a mano por la división Mulliner para clientes seleccionados que siempre han exigido lo mejor de la marca británica.

Londinenses por dentro y por fuera

Todos los Bentleys especiales están inspirados en diferentes partes de Londres, tanto en su interior como en su exterior, recogiendo su ambiente y sus colores. Pueden personalizarse minuciosamente en todos los detalles visuales y de equipamiento para satisfacer a los clientes más exigentes.

Los 60 coches “normales” se fabrican a partir de los modelos de serie de la empresa y se enriquecen, por ejemplo, con acabados de pintura no disponibles en el resto del mundo, así como con cuero interior y revestimientos de paneles diferentes. Sólo se venderán en China.

Los especiales de Mulliner

De los 20 especiales de Mulliner, cuatro se encuentran entre los más emblemáticos. Se llaman The Guard, The Carnaby, The Pall Mall y The Savile Row.

La primera, The Guard, se inspira en los famosos guardias reales, sobre todo en cuanto a las combinaciones de colores. Fabricado con un distintivo exterior rojo, una capota negra y un interior de cuero color crema, se hace eco de los protectores de la Reina, que siempre han estado frente al Palacio de Buckingham.

El segundo, The Carnaby, por su parte, se inspira en el barrio del Soho, el más animado de la capital inglesa, con colores chillones que también se retoman en este caso en la carrocería y en el interior, como el amarillo ocre combinado con las exclusivas llantas de 22 pulgadas.

El tercero, The Pall Mall, rinde homenaje al Bentley Flying Spur donado por la compañía a la propia Reina como limusina en 2002, hace exactamente 20 años, y que todavía se utiliza ocasionalmente en actos oficiales.

Por último, el Savile Row, con sus elegantes colores y su acabado interior artesanal, combinado con unas exclusivas llantas de 22 pulgadas, rinde homenaje a la famosa casa de sastrería británica Savile Row.