Billionaire Resort & Retreat Malindi, el descanso más exclusivo en Kenia

A escasos pasos de una de las playas más impresionantes de la costa keniata, en el corazón de Malindi, se asienta un lujoso complejo formado por dos nuevas opciones vacacionales del lujo en África. La antigua casa privada de Flavio Briatore se ha transformado completamente en los últimos meses para levantar un complejo vacacional formado por el Billionaire Resort, con 24 apartamentos de lujo, y el Retreat Lion in the Sun, con 16 habitaciones y suites.

Los dos resorts se levantan como dos universos diferentes, pero interconectados. El complejo de apartamentos se sitúa en primera línea de una exclusiva playa privada, con estancias completas en las que la luz y la decoración más vanguardista se dan la mano para unas vacaciones vibrantes. Y, a solo 300 metros, Lion the Sun presenta sus 16 habitaciones de estilo africano en las que destacan los servicios de descanso inigualables que el hotel ha creado para mimar a sus huéspedes.

Primera línea de playa de los apartamentos de lujo. FOTO: Babylon Hospitality

El origen de este nuevo paraíso del lujo surge de la colaboración estratégica del grupo Majestas, fundado en 1998 por el magnate Flavio Briatore, y Babylon Hospitality, firma conocida por haber creado la singular marca gastronómica Botanic y por su exitosa gestión del Can Bordoy Grand House & Garden, el ‘Mejor all suite hotel del mundo’ según los Word Travel Awards. Esta inversión supone la primera incursión en el mercado hotelero de este grupo de restauración y entretenimiento, pero apostamos a que no será la última inversión dentro del sector.

Esta inauguración vuelve a poner a Malindi, uno de los territorios más frecuentados del continente por los turistas desde la década de los 80, como una opción diferente e interesante para pasar unos días de lujo y descanso en un paraíso rodeado de naturaleza. Billionaire Resort & Retreat Malindi ofrece una experiencia única, inspiradora y original a los clientes más exclusivos que busquen ser los primeros en descubrir nuevas tendencias.

Una de las suites de lujo del complejo hotelero. FOTO: Babylon Hospitality

Sobre la selección del destino, Ludovico Dupré, socio fundador y CEO de Babylon Hospitality, argumenta: “Kenia es un destino espectacular y estamos encantados de poder contribuir a su renacer como destino de lujo tras estos años de pandemia. Es un enclave excepcional, que ofrece múltiples posibilidades y actividades para descubrir un rincón diferente del mundo, gozando de una auténtica aventura desde el confort de unos lujosos resorts”.