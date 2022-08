Las 3 razones por las que The Sunny Seaside de Veuve Clicquot ha sido (y sigue siendo) la atracción del verano

Ya tenemos la nueva temporada laboral encima y solo nos queda como remedio contra la vuelta a la rutina pensar en sol, playa y arena, y por supuesto, en los clásicos chiringuitos playeros donde nos hemos tomado una bebida refrescante con la clásica tapa española y hemos disfrutado del mejor ambiente con amigos.

Sin duda, uno de los triunfadores del verano ha sido Veuve Clicquot, la icónica Maison de Champagne fundada en 1772, que está celebrando este verano su 250 aniversario con el espíritu Solaire que le caracteriza, inaugurando The Sunny Seaside en el Salt Beach Club del icónico W Barcelona Hotel. El club se ha consolidado como el auténtico place to be de este verano, pero la mejor noticia es que aún hay tiempo de seguir disfrutándolo hasta el próximo 30 de septiembre.

Su triunfo está estrechamente relacionado con tres diferentes motivos: su ambiente relajado y chic, su ubicación privilegiada y única y su gastronomía popular española haciendo un maridaje especial con Veuve Clicquot Yellow Label.

1. Su ambiente Solaire: mediterráneo, relajado y chic

The Sunny Seaside de Veuve Clicquot representa el clásico espíritu Solaire de los mejores beach clubs mediterráneos. En este nuevo e inigualable hotspot de moda se seguirá pudiendo disfrutar del placer de compartir unas tapas con amigos frente al mar o del tradicional afterwork haciendo homenaje a la joie de vivre con la mejor música y ambiente. Hasta ahora, artistas como Hotel Flamingo, Anaju o Roy Borlan han llevado su música al club y otros más lo harán hasta que The Sunny Seaside cierre sus puertas.

2. Su ubicación privilegiada y única en primera línea de playa

The Sunny Seaside de Veuve Clicquot no solo está en primera línea de mar, sino que es el único chiringuito de Barcelona que cuenta con esta ubicación privilegiada. Se encuentra en el Salt Beach Club del Icónico W Barcelona Hotel desde donde los comensales siguen pudiendo sentir la brisa del mar y escuchar el sonido de las olas de fondo mientras disfrutan de unas vistas únicas de la playa de la Barceloneta y el skyline de Barcelona y se relajan bajo la sombra de las palmeras.

3. Su maridaje especial con la gastronomía popular española

Veuve Clicquot ha querido unir su espíritu Solaire de optimismo, diversión y energía del sol a la cultura española reinterpretando las clásicas tapas mediterráneas por W Barcelona con nuevos maridajes y productos de temporada que sorprenderán tanto a turistas como locales.

Así, todos los días del verano, concretamente hasta el 30 de septiembre, está previsto disfrutar de una copa de Veuve Cliqcuot Yellow Label acompañada de una tapa dulce o salada y los viernes de un menú completo de diferentes tapas mediterráneas como la clásica tortilla española, ensalada de tomates, calamares o jamón ibérico finalizando con un postre, junto con la botella o magnum de Veuve Clicquot Yellow Label.