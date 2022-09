Encuentra el reloj ideal para cada outfit

El código de vestimenta del trabajo es uno de los más complejos y cuidados de nuestro estilismo, más ahora que las temperaturas empiezan a disminuir, dando paso al cambio de armario. A través de diferentes complementos y prendas, el estilo laboral es un reflejo de personalidad y profesionalidad de uno mismo. Y en la búsqueda del complemento perfecto, si hay uno que a lo largo de los años se ha posicionado como sinónimo de elegancia y estilo, es el reloj. La versatilidad de este elemento es capaz de transformar el toque especial de un estilismo.

Elegancia del traje

Si hay algo que puesto denote elegancia es el traje, un estilismo que lleva años vistiendo y redefiniendo la imagen de hombres y mujeres. Un conjunto en el que los complementos, como la corbata, constituyen su esencia y aportan el carácter deseado al estilismo. El Oris Hölstein Edition plasma carácter, al poseer la sofisticación de lo clásico con el atrevimiento de los últimos tiempos. La inspiración de este modelo parte del Full Steel Worldtimer, un reloj deportivo de acero inoxidable presentado en 1998, que retomaba un movimiento extraordinario que Oris había estrenado un año antes.

Hölstein Edition 2022 FOTO: Oris

El nuevo Hölstein Edition 2022 está impulsado por el Calibre 690 de Oris y limitado a 250 piezas. Con una caja de acero inoxidable de 36,5 mm, un brazalete de acero inoxidable de tres eslabones y una esfera azul con los famosos símbolos rojos de “más y menos”, otorga el toque elegante y clásico a quien lo porta al ser un icono que muestra la historia viva de la marca.

Arreglado, pero informal

Uno de los looks de oficina que están causando más tendencia esta temporada es aquel que, sin ser arreglado del todo, demuestra un estilo impresionante. La clave de este look es el contraste entre la despreocupación de un jersey o un cuello cisne y la elegancia del pantalón de traje. Y para este look, los expertos de Oris recomiendan recurrir a un modelo en el que la estética vaya de la mano con la aventura.

Aquis Date Calibre 400 Bi-Colour. FOTO: Oris

Oris Aquis Date Calibre 400 combina a la perfección el mundo de la oficina con el de la aventura, gracias a la versatilidad sus dos correas. Se trata de un modelo que también apela a los contrastes y en el que la elegancia de su brazalete de acero inoxidable combina a la perfección con el atrevimiento de su esfera, disponible en verde bosque y azul profundo. Sin duda, el mejor modelo para liderar el estilismo más atrevido de todos.

Clásico, con gusto en los detalles

Varios son los famosos que se han dejado embaucar por el atrevimiento de este estilo. Acostumbrados a verlo en los mejores estilismos, este es el look en el que más cuentan los detalles. Así, incluye atrevidas piezas, como las corbatas estrechas o las boinas, al más puro estilo “Peacky Blinder”.

ProPilot X Calibre 400. FOTO: Oris

La sobriedad de este estilo se encarna con el modelo ProPilot X Calibre 400. Las líneas definidas y angulosas de su forma, inspiradas en la aviación, están satinadas y arenadas, lo que otorga al reloj de su aspecto crudo y técnico, complementándolo con el familiar bisel ProPilot y un brazalete de titanio rudo, pero perfectamente esculpido. Características que lo hacen perfecto para clavar este tipo de looks.

Estilo “preppy”

Aunque el término “preppy” no es muy común, lo cierto es que se trata de uno de los estilismos más conocidos y populares. Se caracteriza por buscar siempre la comodidad a través de un carácter moderno y divertido, aportando siempre toques divertidos a través de los complementos. Sin duda, un estilo ideal en el que Driver Sisty-Five Cotton Candy es el complemento idóneo para sumar clase y atrevimiento al cambio de armario. Sin perder la frescura y haciendo un guiño a la viveza del verano, este modelo representa un toque divertido y aleatorio a cualquier look.

Oris Divers Sixty-Five. FOTO: Oris

Mediante esta pieza de relojería, Oris busca despertar una sonrisa, añadiendo a la colección un trío de correas de perlón reciclado en colores a juego con las esferas azul cielo, verde salvaje y rosa carmín. Una combinación única, diseñada para revolucionar nuestro mundo y que, junto a la caja Divers Sixty-Five de bronce patinado naturalmente, aporta calidez, luz y una suave esperanza.

Los fundamentos son los mismos que antes: cada modelo está impulsado por un movimiento mecánico automático de fabricación suiza y ofrece los mismos estándares de calidad de los que la colección Divers Sixty-Five es ahora sinónimo. Su estética se completa con sus cristales de zafiro abombados; además, son resistentes al agua hasta 10 bares (100 metros) y tienen agujas e índices aplicados con Super-LumiNova brillante. Todo el mundo necesita un poco de algodón de azúcar en su look...