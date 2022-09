Dabiz Muñoz traslada su “food truck” a Murcia

Dabiz Muñoz es el cocinero del momento. Hace apenas unos días, el vanguardista chef triunfó en la sexta edición de The Best Chefs Awards, donde se coronó nuevamente mejor cocinero a nivel mundial. La ceremonia, celebrada en Madrid, estuvo presentada por Carlos Latre y en ella se dieron cita una gran cantidad de cocineros de renombre a nivel internacional.

El propietario de DiverXo consiguió escalar al primer puesto de la lista de los 100 mejores cocineros, en la que hubo una amplia representación española (con 22 figuras pertenecientes a los fogones nacionales). El podio lo completaron el danés Rene Redzepi y el catalán Joan Roca.

Ahora, los comensales que quieran disfrutar de las recetas del madrileño ganador de tres estrellas Michelín lo tienen un poco más fácil. Desde hace meses, el cocinero ha acercado sus platos a la calle con el “food truck” GoXO, con unos precios más asequibles para una comida rápida con la firma del mejor chef del mundo.

Dabiz Muñoz recogiendo su premio. FOTO: Fernando Sánchez

¿Dónde está ahora el camión? Murcia es la ciudad elegida para albergar los próximos días el restaurante móvil de Dabiz Muñoz. La expectación por la llegada del vehículo fue enorme, los murcianos aguardaron su turno durante la inauguración formando una larga cola en la avenida de la Libertad.

GoXO, comida rápida de diseño

Aunque la oferta es bastante limitada, la calidad de los ingredientes y la innovación en las recetas son una garantía de éxito. El plato estrella de la carta es, sin duda alguna, la hamburguesa de carne madurada de buey. Esta exquisitez se presenta en dos variedades: se puede completar con cheddar, mayonesa de chipotles, salsa chino-peruana y arroz inflado u optar por acompañarla con queso gouda, noodles, miso y salsa de trufas negras.

El precio de la hamburguesa es irrisorio, teniendo en cuenta el dinero que puede costar cualquier otro plato en uno de los restaurantes de Muñoz. Por 15′50 € es difícil no caer en la tentación de probar este bocado y acompañarlo, quizás, de una guarnición de patatas fritas con alioli de jalapeño, lima y salsa brava, por 4′50 más. Por supuesto, el camión también ofrece postres. El más solicitado es la tarta de queso ‘La Pedroche’, bautizada en honor a la pareja del chef.

Si estas líneas te han abierto el apetito, no esperes mucho más para acudir a la llamada del GoXO, ya que no sabemos cuánto tiempo se mantendrá en Murcia. Lo que sí podemos adelantar es que después se moverá a Zaragoza, por lo que no será la última vez que puedas disfrutar de la comida callejera de autor en nuestro país.