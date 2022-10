La chaqueta más icónica de ‘The black parade’ puede ser tuya

FOTO: My Chemical Romance

Hace unos días, Bob Bryar, exbatería de My Chemical Romance, anunció en redes sociales una venta que pilló por sorpresa a los numerosos fans del grupo musical. El antiguo miembro de la banda utilizó su Twitter para promocionar la venta del uniforme más icónico del grupo, la prenda que vistieron todos los componentes para el videoclip “Welcome to the black parade”.

El músico explicaba en su oferta que este traje original fue utilizado por él durante toda la promoción del álbum The black parade: en las fotografías, los vídeos y la gira del disco. El motivo de esta venta repentina, según explica el autor en el anuncio, es sacar provecho de esta prenda que tenía guardada y sin uso en un baúl. La intención del batería no puede ser más loable, Bryar asegura que donará lo recaudado a refugios de animales en las zonas de Florida y Carolina del Sur que han sido afectadas por el huracán Ian.

El disfraz, hecho a mano por la cuatro veces ganadora del Oscar de vestuario Colleen Atwood, es una pieza única e irremplazable. El propio Bryar explicaba con humildad en Ebay que no sabía si alguien querría esta pieza y que no tenía ni idea de cuánto podría costar. A esto añadía con humor que el traje “puede ir acompañado de algunos pelos sorpresa de perro”, ya que dejó a su mascota Fred vestirse con él para la foto de la subasta.

Un traje con mucha historia

Con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, My Chemical Romance volvió a reunirse en 2019 y se encuentra actualmente de gira mundial, con próximas actuaciones en el continente australiano. Lejos quedan los éxitos de principios de los 2000, con una escena musical adolescente que bebía con ansia los temas de grupos de pop-rock, con un toque de punk, encabezados por Green Day como máximo exponente. Sin embargo, con sus nuevas actuaciones aún hoy logran colgar el cartel de “Todo vendido”.

Además de promocionar sus nuevos temas, la banda continúa tocando los himnos que les encumbraron a la primera fila del panorama musical. “I’m not okay”, “Helena o “Na na na” siguen coreándose en cada bolo que los estadounidenses dan, para deleite de los más nostálgicos. Conscientes del amor por los temas más clásicos, los artistas siguen celebrando en sus redes hitos como los 15 años de la publicación de The black parade.

Más adultos y con un vestuario más moderado, el grupo parece que continúa llenando estadios y que sus fans los acompañan en cada paso que dan. Prueba irrefutable de ello es que la subasta de la chaqueta puesta a la venta por Bryar ya ha tenido casi 100 pujas y que la más alta roza los 15.000 dólares.