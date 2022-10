Este es el mejor disco conceptual de la historia para “Rolling Stone”

Es, desde luego, una joya. La revista “Rolling Stone” ha elaborado una de sus famosas y polémicas listas en las que selecciona los mejores discos por categorías y, en este caso se ocupa de una de las subcategorías más emocionantes de la música: los discos conceptuales. Y, aunque su elección pueda ser discutible, como todas las listas, el primer puesto es para una auténtica joya: se trata del disco de Kendrick Lamar “Good Kid, M.A.A.D. City” (2012), en una lista llena de grandes trabajos que cuenta con una artista española entre los diez primeros: “El mal querer” de Rosalía, se cuela en el décimo lugar.

El disco de Lamar es una verdadera obra maestra: narra la historia en un día de un joven de Compton, que sobrevive a la tentación, cae en ella, esquiva a la policía, recuerda a sus amigos muertos en las calles por las bandas y la violencia, y escucha los mensajes de su madre en el buzón de voz diciéndole que haga lo correcto, que sirva de ejemplo para los demás. Es un disco excepcional que supuso el paso de madurez del rapero de Los Ángeles y que después publicó el también extraordinario “To Pimp a Butterfly”. Para la revista, tiene “un rango cinemático comparado con justicia con Scorsese o Tarantino”. En segundo lugar, otra gran obra contemporánea: “American Idiot” de Green Day es una ópera rock sobre la desinformación y que, como asegura “Rolling Stone”, “pocos álbumes capturaron mejor el espíritu aturdido y confuso de Estados Unidos a principios del siglo XXI”, narrado a través de un personaje, Jesus of Suburbia y su álter ego, St. Jimmy.

Sin embargo, para muchos, el epítome de disco conceptual es el que aparece en tercer lugar en la clasificación: se trata del monumental “The Wall”, de Pink Floyd, una meditación en doble álbum sobre la guerra, la humanidad y la alienación que marcó un hito en la historia de la música. Les siguen, por este orden: “Only Built 4 Cuban Linx...” (1995) de Raekwon; “Tommy” (1969) de The Who; “Exile in Guyville” (1993) de Liz Phair; “2112″ (1976) de Rush; “The Black Parade” (2006) de My Chemical Romance, e “In The Wee Small Hours” (1955) de Frank Sinatra.

En el décimo lugar es donde se cuela “El mal querer” (2018), de Rosalía, elegido por delante de nada menos que “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) de The Beatles, o “The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972) de David Bowie, que figura en el puesto 13. La revista estadounidense recuerda que el álbum fue concebido originalmente como trabajo de fin de grado de la artista española a partir de la novela del siglo XIII “Flamenca” y destaca que “captura toda la intensidad y gran carga dramática de una relación tóxica con una brillante paleta de sonidos”.

“Mezcla a la perfección siniestras trazas de R&B y hip-hop con tradiciones clásicas españolas, arraigadas en sus muchos años de exigente formación flamenca”, subraya también Rolling Stone al enumerar las virtudes de este trabajo que concluye con “una oda a la independencia y liberación femenina”. No es la primera vez que “El mal querer” se incluye en una de las famosas listas de esta veterana publicación, pues ya apareció en la clasificación de “Los 500 mejores discos de todos los tiempos”, entonces en el puesto 315.

Otros álbumes relativamente recientes que logran colarse en puestos de honor son por ejemplo “The ArchAndroid” (2010) de Janelle Monáe, que aparece en duodécimo lugar, así como “Lemonade” (2016) de Beyoncé, que lo hace en el décimo quinto, o “Map Of The Soul: 7″ (2020) de la “boy band” surcoreana BTS, que lo hace en el vigésimo quinto. Además, en la lista hay cabida para otro disco en español, “Colores” (2020) de J Balvin (puesto 43).