Díaz Ayuso: “Me alegro, por el honor de mi familia"

“Nadie se puede imaginar lo que supone ver los datos personales de tu padre, fallecido hace años, los de las empresas de mi familia, con las que nunca he tenido ninguna vinculación y tener que estar viéndolo por todos los medios. Ni familia ni yo hemos cometido ningún tipo de irregularidad (…) Han ido a lo personal”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por Más Madrid por su presunta implicación en un delito de alzamiento de bienes.

“Llevo cuatro meses soportando este asunto un día tras otro y, como no hay nada, estaba muy tranquila y confiaba en la Justicia pero, evidentemente, esta noticia me alegra por el honor de mi familia y sobre todo por mi padre”, ha añadido.

Sobre el sentido que podría tener ahora la comisión de Avalmadrid constituida en la Asamblea, la presidenta regional apuntó que “lo que tiene que hacer la izquierda ahora es dejar de alimentar este circo”. Más aún, apuntó la conveniencia de que Cs y Vox se aliaran con el PP y “le diéramos una vuelta a esta situación, que no ayuda a nada y, además, teniendo en cuenta que el PSOE necesita el poder en la Comunidad de Madrid”.

En su opinión “esta comisión no tendría que haber existido porque si Avalmadrid tenía que haber corregido errores, ya los estábamos haciendo nosotros. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal. Sería bueno que planteáramos como reconvertir esto y desde luego no volver a caer en las trampas de la oposición que quiere que este Gobierno no salga adelante”.

La presidenta regional expresó que lo que su Gobierno plantea ahora es reformar avalmadrid y darle nuevos órganos de transparencia o "como si hay que refundarla", sentenció.