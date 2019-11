Ortega Smith, reprobado por el Ayuntamiento de Madrid pero con el voto en contra del PP

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la reprobación al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, con los votos a favor del PSOE, Más Madrid y Cs. Por su parte, Vox y PP votaron en contra. En la moción de urgencia presentada ayer por el PSOE, Los socialistas pedían la reprobación del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith "por su falta de respeto a las víctimas de violencia de género" y sus "reiterados boicots" a los actos organizados por el Ayuntamiento. Al presentar su moción, el portavoz socialista, Pepu Hernández, afirmó que era "urgente" porque, lamentablemente, "en el próximo minuto de silencio", Ortega Smith y Vox "volverán a reventar" el consenso. "Cuando un representante público no puede mirar a una ciudadana a los ojos, ese representante público tiene un problema grave. Y si esa ciudadana es víctima de violencia de género, ese representante debería dejar de serlo de inmediato", añadió el portavoz municipal del PSOE, que les interpeló: "Métanselo en la cabeza. Feminismo es igualdad. Quien se siente amenazado por la igualdad, defiende la desigualdad".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, acusó a la formación verde de "escupir discursos del odio" y calificó de "delirante" su intervención. "Las palabras contra el feminismo y las mujeres tienen consecuencias, como las pintadas en casas de Fuenlabrada y VIllaverde": "Mujeres, vamos a por vosotras. Vamos Vox". Mientras, desde Cs, Sofía Miranda, se dirigió a Ortega Smith para decirle que sus posturas estaban en las "antípodas". "No le voy a reprobar por su ideología ni por sus palabras. Pero hay algo que no está reñido con la ideología, que es el respeto y la humanidad. Usted no puede como concejal hacer una arenga frente a mujeres que han sufrido malos tratos".

Ortega Smith respondió que "ustedes han venido a amordazar a todos los que no estamos dispuestos a seguir a pies juntillas su único discurso. Nosotros decimos que la violencia la sufren, mujeres y hombres, niñas y niños". "Desde cualquier grupo de Vox en España, no vamos a renunciar a seguir defendiendo la libertad e igualdad de todos los españoles", añadió.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que se mantienen en su rechazo a las palabras de Ortega Smith. Pero también que la moción del PSOE es un "precedente peligrosísimo", debido a que "está en juego la libertad de expresión". "Con ustedes, con el PSOE de Pedro Sánchez, ni a la vuelta ni la esquina. "¿Es usted consciente de que la presidenta de Navarra entregó una carta a Bildu para pactar los presupuestos? ¿O que pertenece a un partido que pacta con ERC, el mismo que ha dado un golpe de Estado a la Constitución que decían defender? Lo que usted proponen es una ley mordaza", concluyó el regidor.

Aprobadas las medidas para erradicar la violencia de género

Previamente, el Pleno debatió la aprobación de 21 Medidas Prioritarias para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, propuestas por el concejal de Familia, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte. Unas medidas sobre las que Vox presentó más de 20 enmiendas, muchas de ellas destinadas a sustituir la expresión "violencia de género" por "violencia intrafamiliar". Finalmente, PP, Cs, PSOE y Más Madrid votaron a favor tanto del texto como de las 12 medidas adicionales presentadas por PSOE y Más Madrid. Vox, por su parte, se abstuvo.

Justo antes de comenzar el Pleno, Ortega Smith afirmó a la prensa durante su llegada al Ayuntamiento que "algunos querrían reprobar la disidencia y la libertad de expresión", en referencia al debate que iba a tener lugar sobre su persona.

