Noelia Posse se acomoda en la alcaldía de Móstoles: “El pueblo me adora”

El caso de Noelia Posse, la alcaldesa de Móstoles, no se desatasca después de los casos de «enchufismo» que salieron a la luz hace casi tres meses meses. Primero, la Ejecutiva Federal del PSOE decidió suspenderla de militancia de manera cautelar por la «acumulación de nombramientos obscenos». Después, fue reprobada en pleno por todos los partidos de la oposición y, cuando ha pasado tiempo desde que saltó el escándalo, el Comité de Ética de su propio partido «sigue estudiando su caso», cosa que genera recelos por el tiempo que está tomando para adoptar una determinación. Tampoco los grupos de la oposición logran articular una moción de censura que la eche de su sillón de regidora ni la quite el bastón de mando. «El pueblo me adora», aseguran a LA RAZÓN que comenta la regidora a las personas de su entorno. «Piensa que lo que ha ocurrido es un mal sueño y sigue con la iniciativa “Díselo a tu alcaldesa”, para recoger las quejas vecinales, –pese a que la adjudicación de ese contrato está judicializado– y recibiendo a vecinos, pero todo va a seguir igual», aseguran fuentes municipales. Y es que no hay precedentes en Móstoles de un caso similar. Para que prosperase una moción de censura se necesitarían 14 votos y, hasta ahora, los de la oposición suman 13 después de que Más Madrid Ganar Móstoles haya desistido de continuar como socio de gobierno pero se resista a unir sus votos a los del resto de partidos para descabalgar a Posse.

El partido no da pasos en ninguna dirección. De hecho, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ayer dejó claro que no hay avances sobre el «caso Posse». «El proceso de la alcaldesa de Móstoles, por llamarlo de algún modo, sigue su curso y la Ejecutiva de Madrid no tiene nada más que decir», declaró a los periodistas tras presentar el acuerdo «Municipios Madrileños por el Clima» con los alcaldes socialistas de la región en la sede del PSOE-M, informa Ep. Ya en numerosas ocasiones el secretario general de los socialistas madrileños ha incidido en que el Comité de Ética, entre otras virtudes, «goza de independencia con respecto a la Ejecutiva, y que considera que sería una intromisión» por su parte estar «agobiándoles preguntando en qué punto se encuentra la información que están recabando».

En la Asamblea, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano, hizo una descripción clara de la situación: «Para bien o para mal, las mociones de censura a nivel municipal requieren de una mayoría absoluta de la Corporación y en estos momentos no hay una mayoría capaz de firmar esa moción porque hay partidos como Más Madrid o Podemos que critican y no quieren a la alcaldesa, pero tampoco a la única alternativa posible que es el PP». En su opinión, «hablar de Posse es hablar de palabras mayores porque es una persona muy vinculada al PSOE y al señor Pedro Sánchez y están en juego muchas cosas, no sólo de Móstoles, sino del Gobierno de España». En este caso cree que «pueden más los sillones que la verdadera voluntad de regeneración democrática de la izquierda en el Ayuntamiento de Móstoles».

Mientras, el portavoz de Cs en la Asamblea, César Zafra, criticó el hecho de que el PSOE lleve tres meses «investigando los escandalosos enchufes de su alcaldesa. La protegida de Pedro Sánchez se comerá el turrón en el Ayuntamiento gracias a que PP y PSOE siguen negándose a apoyar la moción de censura propuesta por Ciudadanos en Móstoles».