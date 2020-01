¿Por qué los jabalíes se acercan a la ciudad?

Normalmente habitan en zonas boscosas, pero su capacidad de adaptación juega a su favor. Tanto que últimamente se están dejando ver en núcleos urbanos. Los jabalíes ya son un problema en la Comunidad de Madrid. Los vídeos de varios ejemplares cruzando la M-30 y merodeando por Las Tablas han corrido como la pólvora por las redes sociales en estos últimos días, y no parece que se trate de casos aislados. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del Gobierno regional autorizó ayer, a instancias del Ayuntamiento de la capital, la posibilidad de capturar jabalíes vivos durante un año. Una vez en cautividad, se trasladarán a centros especializados en fauna salvaje. Así lo confirmó a Ep la consejera Paloma Martín.

Aunque es el Gobierno regional el que tiene las competencias de fauna salvaje, como los ejemplares se han localizado en suelo urbano será el personal del Ayuntamiento de Madrid el que se encargue de su captura. Pero, ¿por qué se están acercando los jabalíes a las ciudades?

Luis Suárez, coordinador del departamento de Conservación de WWF, afirma que esta situación está desencadenada por dos factores: «Por un lado, es una especie en crecimiento y, además, el ser humano está avanzando hacia su hábitat. Las casas están casi en el monte», explica. Asimismo, recuerda que los jabalíes son animales «oportunistas» y se aprovechan de los recursos «fáciles» para conseguir alimento. Es decir, la basura. «La convivencia con ellos no se tiene que traducir en un problema de seguridad», concluye, y pone en cuestión que la gestión cinegética sea la clave para resolver la situación.

Su peligro no solo reside en que pueden ser agresivos, sino que además causan accidentes de tráfico. Y la tendencia va a más. Según datos de la Dirección General de Tráfico, en 2017 los jabalíes provocaron 10.352 incidentes, casi el doble que cinco años antes. Solo en Madrid están detrás de más de 800 accidentes en ese mismo periodo. En números totales, provocan uno de cada tres percances en carretera causados por animales. En parte se explica porque la población crece a un ritmo de entre un 5 y un 15 por ciento anual y ya supera el millón de ejemplares, según estimaciones del ya extinto Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En carreteras secundarias, circular con luces de cruce

Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han lanzado una serie de recomendaciones a seguir en el caso de dar con un jabalí. Para evitar percances en la carretera, lo ideal es circular con las luces de cruce, ya que las largas pueden asustar al animal y se puede quedar paralizado en mitad del firme. En el caso de avistar uno se ha de extremar la precaución, ya que los ejemplares de esta especie se suelen desplazar en grupo. Como medida extra, siempre es recomendable moderar la velocidad en vías secundarias para así minimizar los daños de un posible impacto. No en vano, los jabalíes pueden llegar a pesar más de cien kilos. Tampoco hay que olvidar que son animales salvajes, por lo que no se deben alimentar bajo ningún concepto. Los ecologistas recuerdan que los jabalíes no atacan a no ser que estén heridos o se sientan amenazados. Por eso, en las zonas más complicadas se deben llevar los perros atados. Para alejarlos recomiendan utilizar repelentes olfativos.