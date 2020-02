Límite 24 horas para las casas de apuestas

Hace apenas un par de semanas, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, anunciaba que el 18 de febrero (mañana) expiraría el plazo para que los locales de apuestas instalen controles físicos en los accesos. De hecho, esta misma mañana López visitará uno para comprobar que la orden se ha cumplido. Esta medida está recogida en el decreto de regulación de juego que el Ejecutivo regional aprobó el pasado mes de mayo con la vista puesta en aumentar la protección de los menores y otros colectivos vulnerables. Así, el margen concluye mañana y las administraciones competentes ya se han puesto manos a la obra para garantizar el cumplimiento de la norma. Entre ellas está el Ayuntamiento de la capital, que ha decidido no retrasar ni un día los deberes: también mañana dará el pistoletazo de salida a una campaña de inspecciones que, por el momento, depende de las áreas de Urbanismo y Seguridad.

Aunque tal y como explican a LA RAZÓN fuentes de Consistorio se trata de un asunto complejo porque están implicadas varias concejalías distintas, cada una de ellas tiene su parcela bien definida. Así, desde Seguridad se controlará exhaustivamente que los menores no puedan acceder a estas instalaciones, así como que los carteles publicitarios que se exhiben en el interior de los locales no incentiven el juego de azar. Las competencias de Urbanismo pasan por cuidar que los establecimientos cuenten con las licencias necesarias para ejercer este tipo de actividad económica; es decir, que no camuflen una sala de juego bajo la forma de un bar o un simple comercio. Por último y a la espera de los siguientes pasos, las Juntas de Distrito también son conocedoras de que jugarán un papel importante en la lucha contra la ludopatía.

Además de los controles físicos de acceso, el otro gran objetivo del Gobierno que preside Díaz Ayuso es que se cumpla la norma de que las casas de apuestas no se ubiquen en ningún caso a menos de cien metros de los centros educativos de enseñanza no universitaria, una medida que se espera que esté implantada por completo de aquí a diez años. Estos plazos tan amplios se han adoptado por la necesidad de dar seguridad jurídica a las empresas, ya que no hay que olvidar que se trata de una actividad económica dentro de la legalidad.

Arganda inicia esta semana los controles En la misma senda que ha marcado la capital, el Ayuntamiento de Arganda iniciará a lo largo de esta semana una campaña de comprobación e inspección de la actividad de los salones de juegos y apuestas. El objetivo es comprobar que su ejercicio se ajusta a las condiciones autorizadas en las licencias y que además todo se desarrolla conforme a la legislación vigente. Desde 2014, el peso de este sector se ha disparado en un 125 por ciento en la Comunidad de Madrid.

De hecho, en el último pleno del Ayuntamiento, la corporación municipal aprobó una iniciativa de Más Madrid en la que pedían instar a la Comunidad a ampliar de esos cien a 500 metros la distancia entre locales de apuestas y centros de salud o de asistencia sanitaria, educativos o enseñanza no universitaria. La propuesta, que fue respaldada por PSOE, PP y Ciudadanos, solo tuvo la oposición de Vox. López dijo días después que la Comunidad «estudiará» la propuesta y no descartó incrementar el límite.

Sin embargo, y pese a que todos reconocen que se están dando pasos en la dirección correcta, en la calle reclaman más. La última muestra tuvo lugar ayer mismo en las aceras de la céntrica calle de Doctor Esquerdo. Un grupo de unos 200 ciudadanos del distrito de Retiro se concentró frente a una casa de apuestas que se encuentra en una localización sensible: está situado en el centro de un perímetro de 500 metros en el que se hallan hasta ocho centros educativos. Y no solo eso, sino que, a su juicio, la distancia con el futuro Centro de Prevención e Investigación en Ludopatías que se instalará en el Hospital Gregorio Marañón también es insuficiente.

Hasta el lugar se desplazaron varios ediles municipales. Daniel Viondi (PSOE) puso en relieve la magnitud de la cuestión: «Todos somos conscientes de que estamos ante un gran problema de nuestra sociedad, el juego de apuestas se ha convertido en una adicción para miles de personas», subrayó, a la vez que aseguró que el Gobierno de España «va a tomar cartas en el asunto legislando el juego online», sin especificar los plazos ni por qué medios. «El juego es la heroína del siglo XXI. Está devastando a las familias y afecta fundamentamente a los jóvenes», añadió su compañero en la bancada socialista Alfredo González.