Al menos 200 niños sin profesor en la escuela de música de Leganés

El curso escolar ha empezado en la escuela municipal de Música «Manuel Rodríguez Sales»de Leganés sin profesor de trompeta ni de viola. Después han empezado a ausentarse docentes por reducciones de jornada, bajas... La escuela-conservatorio ha llegado a estar sin ocho profesores en lo que llevamos de curso y los alumnos de Música y Movimiento, la asignatura que introduce al solfeo, todavía no han conseguido tener clase desde que comenzó el curso escolar. Tampoco ha habido clase de Piano Complementario para los alumnos más avanzados y el afinador de pianos ya no acude «porque el Ayuntamiento no paga», asegura Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del AMPA.

Un total de 900 alumnos

En definitiva, al menos 200 alumnos de los 900 se han visto afectados por la falta de profesorado sin que el Ayuntamiento haya dado solución a la cobertura de plazas, según denuncia el AMPA. «El Ayuntamiento es incapaz de resolver los problemas de contratación», asegura Rodríguez.

Los padres cuentan que, la semana pasada, el Ayuntamiento planteó hacer una consulta popular en la escuela proponiendo dos opciones: el cierre o bien mantener la escuela con los profesores actuales, sin más contrataciones. Sin embargo, esta segunda opción obligaría a muchos alumnos a buscar formación musical fuera de esta escuela ante la incapacidad de absorber a todo el alumnado que tiene con el actual número de profesores. De hecho, «muchos alumnos han abandonado la música desmotivados», añade el representante de los padres. La consulta celebrada el pasado jueves acabó sin un voto en la urna al considerarse «inaceptables» las alternativas planteadas por al Ayuntamiento a los padres. Después, los padres decidieron encerrarse en las instalaciones de la escuela en señal de protesta y hoy ya cumplen el sexto día de encierro en las instalaciones por falta de profesorado.

De momento, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y la concejala de Cultura, Eva Martínez, ya han anunciado que mañana miércoles mantendrán una reunión con los padres para intentar desbloquear la situación. A la reunión también se prevé que acudan grupos políticos, así como la Comunidad de Madrid.

Eva Martínez reiteró la «necesidad de contar con la ayuda de la Comunidad para que el conservatorio pueda seguir funcionando». De ahí que acusara al Ejecutivo regional de «no responder a sus requerimientos».

Por su parte, la Comunidad de Madrid asegura que la última reunión con la Concejalía se celebró el pasado mes de noviembre. Entonces, ya advirtieron de la necesidad de un informe que determinara la inexistencia de duplicidades para que el Consistorio pudiera asumir así las competencias en materia educativa del conservatorio.

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno Regional en el que ha solicitado el cierre de los colegios, el encierro de padres en la escuela continúa.