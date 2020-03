Colegios cerrados y academias abiertas

Belén Moreno es dueña de la academia ICV, situada en el barrio del Concepción, y comienza su jornada laboral cada día a las 7:30 limpiando las sillas y mesas con agua y alcohol. No ha cerrado ni piensa hacerlo. “Muchas somos pequeñas academias de formación e idiomas y no nos lo podemos permitir. No tenemos ni los mismos posibles ni la misma afluencia que algunos centros que reúnen en cada clase a 40 alumnos y a los que no les ha quedado más remedio que cerrar temporalmente”, dice. Su academia tiene dos aulas en la que no coinciden más de seis alumnos a la vez. “Hemos aplicado el sentido común y hemos ampliado horario para que haya clases con menos alumnos y distanciados porque, si no trabajamos, no cobramos y las pequeñas academias no nos podemos permitir estar quince días parados ni tampoco tenemos posibles para una formación online”.

La medida, sin embargo, ha sido muy bien aceptada por los padres y no hay absentismo. La totalidad de los matriculados en la academia de Belén Moreno va a clase . “Y los padres lo agradecen porque, no nos engañemos, los niños de 14 o 15 años hoy, que no ha habido clase, se han levantado tarde, se han ido al parque con los amigos y harán los deberes el último día”.

Belén Moreno es portavoz de la Asociación de Academias de Madrid (ASCADE), que representa a 150 academias en las que trabajan 1.500 profesores que dan clase a cerca de 30.000 alumnos en Madrid. Cree que la suspensión de las clases se prorrogará más allá de los 15 días con lo cual, sumado a las vacaciones de Semana Santa, los alumnos se pueden encontrar con que la actividad académica se ha frenado un mes y “eso es una salvajada para el nivel de nuestros estudiantes, que cada vez es más bajo”.

Ascade ya ha anunciado que, independientemente de la orden de suspensión de actividad emitida a todos los centros escolares, las academias asociadas de ASCADE seguirán ayudando a los estudiantes en los horarios habituales. Algunas, en la medida de sus posibilidades, ya han anunciado que organizarán sesiones online y extenderán los horarios para dividir a los alumnos en grupos más pequeños.

“Por supuesto, nos atendremos a las indicaciones de la Comunidad de Madrid, así como a sus decretos, conforme estos se vayan produciendo” dice Antonio Barbeito, presidente de ASCADE. "Debido a que en nuestras clases no se producen aglomeraciones, mantendremos nuestro ritmo normal, pues nuestros estudiantes son el grupo de menos riesgo”.