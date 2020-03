¿A qué sirve un portavoz autonómico?

La semana pasada os enseñé mi despacho en la Asamblea de Madrid. Hoy os voy a enseñar el del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que es Alfonso Serrano, al que conocéis por sus vídeos, aquí, en LA RAZÓN. Alfonso, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, se pasa el día delante de un montón de papeles, preparando la coordinación del grupo parlamentario, pero también negociando y consensuando con otros grupos. Esta capacidad negociadora es fundamental en un portavoz. Porque queremos que nuestras propuestas, que consideramos buenas para Madrid, salgan adelante.

De él me sorprende su capacidad para retener hasta el más mínimo detalle de todo lo que le contamos los portavoces de las más de veinte comisiones que hay en la Asamblea. Su jornada empieza bien temprano y acaba bien tarde. Pero no todo va a ser hablamos de trabajo. En este vídeo os desvelo qué impide que nuestro portavoz se pase al lado oscuro de la fuerza… Yo no me lo perdería.