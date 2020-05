Ayuso se plantea pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, “no ha estado a la altura a lo largo de esta crisis sanitaria”. Por eso se plantea pedir su dimisión. “La gente no sabe que el líder del PSOE en Madrid es el delegado también en la Comunidad y se es una cosa o la otra”, ha dicho en declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en RNE.

Ayuso lamenta que se le haya pedido ayuda para el Ejército entre en la Cañada Real y “nunca ha estado, y no digamos nada del 8M. Ya tuvo alertas que le decían que la Consejería de Sanidad no veía con buenos ojos estas manifestaciones y cuando la juez le pidió si tenía alguna prueba o notificación sanitaria previa dijo que no y se está viendo que no es así. Eso es el PSOE”.

Ayuso ha comparado a Franco con la anterior delegada del Gobierno que "era magnífica, una policía nacional, que, con los incendios de Cadalso en verano, preguntaba qué había que hacer, cómo ayudar o arrimar el hombro. Aquí, dependiendo del día, es el líder, agrupa el descontento político de sus alcaldes pero no está para las funciones de orden público y otros requisitos que tiene que asumir como delegado”.

Se da la circunstancia que, recientemente, el delegado en Madrid, José Manuel Franco, ha ordenado a las Fuerzas de seguridad del Estado que investiguen la posible vulneración de “normas básicas", como distanciamiento social entre personas", reguladas en el estado de alarma, en el cierre de el Hospital de Ifema.

Por otra parte, Díaz Ayuso no cree que el pacto de Cs con el PSOE para prorrogar el estado de alarma ponga en peligro el pacto de gobierno que los naranjas tienen con el PP en Madrid. Cree que todo “forma parte de la estrategia política de Cs”. “Tengo un pacto, lo quiero cumplir y en ese pacto hay una lealtad, un compromiso, trabajar juntos”. Aunque cree que en las últimas semanas, el PSOE intenta hundir el Gobierno de Madrid utilizando a Cs, y no quiero eso”.