El Ayuntamiento de Madrid pide responsabilidad a los vecinos de Malasaña que salieron de “fiesta”

A los que gritan "no, no me quedo en casa" o "vamos a besarnos, vuelve la fiesta" les recuerdo que muchos de sus vecinos han perdido la vida o a algún ser querido en estas semanas.



Pido responsabilidad. No son los únicos vecinos del barrio y no podemos permitirnos una recaída. pic.twitter.com/zEeWkbGDRg