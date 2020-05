Coronavirus: el delegado del Gobierno en Madrid pide responsabilidad a los madrileños para evitar un repunte

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha recordado que en esta primera fase de desescalada “no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir cumpliendo las normas establecidas para evitar un repunte de la enfermedad que no nos podemos permitir”.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha precisado que “tenemos que ser muy conscientes de que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ser fundamental para alcanzar la normalidad. Estamos muy cerca y lo vamos a conseguir. No lo estropeemos por algunos que no son solidarios ni responsables. Unos pocos, no pueden arruinar la conducta ejemplar y el esfuerzo formidable de una gran mayoría”.

El delegado del Gobierno reconoce que ha recibido muchos mensajes de ciudadanos preocupados por algunos comportamientos insolidarios y fuera de lugar que nos perjudican a todos como fiestas celebradas en la calle cuando están terminantemente prohibidas o reuniones de varias personas sin guardar las distancias de seguridad así como aglomeraciones de personas que además no han respetado los horarios establecidos en la Ley para salir a la calle.

Por todo ello, José Manuel Franco ha recordado que “hemos dado ejemplo de una gran responsabilidad colectiva, ahora nos toca la responsabilidad individual. Somos capaces de comportarnos como un pueblo unido, adulto y que sabe salir de esta situación con ejemplaridad y heroicidad. No podemos permitirnos retroceder todo lo que hemos avanzado juntos. Nos esperan todavía días de esfuerzo y por eso les pido responsabilidad. Estoy seguro que entre todos saldremos adelante”.

Balance de la 1ª fase de la desescalada en Madrid

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se ha constatado desde el lunes y durante toda la semana la gran mayoría de los madrileños que se desplazaban en los medios de transporte público, llevaban puestas desde sus domicilios las mascarillas y los que pocos que no la llevaban se les entregaba una para acceder a los medios de transporte.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha querido una vez más felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, a Policía Nacional y Guardia Civil, por el “magnífico trabajo” que han realizado y siguen desarrollando, así como a todas las Policías Locales que han participado en el reparto de mascarillas, a Protección Civil y a Cruz Roja. “Mi máximo agradecimiento por haber hecho posible que miles de madrileños dispongan de una mascarilla de protección que han podido recoger en los puntos de acceso establecidos en estaciones de Cercanías Renfe, Metro de Madrid, intercambiadores de transporte y resto de puntos en los municipios de Madrid”.

José Manuel Franco ha puesto de manifiesto el papel desarrollado por la ciudadanía, los trabajadores y las empresas que han entendido y han actuado en consecuencia lo que se traduce en una “excelente respuesta de una sociedad comprometida y consciente de la emergencia sanitaria en España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid”.

Durante toda la semana, voluntarios de Protección Civil y efectivos de Policía Local en los municipios de la Comunidad de Madrid –con la ayuda de la Policía Nacional y Guardia Civil- se han encargado del reparto en los puntos de distribución más habituales de las localidades para promover el uso de mascarilla en el transporte público colectivo así como en los principales nodos de transporte y estaciones de metro, EMT, RENFE Cercanías Madrid y autobuses interurbanos.

Para evitar situaciones como las de la imagen que corresponden al pasado fin de semana y que podamos seguir adelante con las fases de desescalada de una forma segura, se peatonalizan varias calles de #Madrid. #ColaboraciónCiudadana #RESPONSABILIDAD #COVID19 https://t.co/VeSud0ggIe pic.twitter.com/G3sNH6SAOB — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) May 8, 2020

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid manifestó igualmente tras la junta de Gobierno municipal de ayer su preocupación por este tipo de comportamientos y llamó igualmente a la responsabilidad y apeló a la solidaridad y a la humanidad de los vecinos para que tomen conciencia del riesgo al que exponen a sus vecinos mayores.