Los hosteleros madrileños, ante la permanencia en la fase 0: “Es una desgracia”

Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), cree que el anuncio realizado por el Gobierno en el que se confirma que la Comunidad permanecerá en la fase 0 supone “una desgracia" para la región.

“No nos dicen quién nos evalúa, ni por qué aprobamos o suspendemos. En ese caso, no tenemos más remedio que aceptarlo”, afirma Galán a LA RAZÓN. ·"Como opinión personal, diría que la Comunidad de Madrid, al estar haciéndolo tan bien, se ha convertido en carne de cañón para la administración", añadió.

Galán considera que el hecho de no avanzar en la desescalada supone “un desastre para Madrid. Cada fase que no pasamos nos cuesta entre el 0,7% y el 1% del PIB, según estima la Consejería de Hacienda", ha explicado. “Somos conscientes de que la salud va siempre por delante, pero como cierren los negocios, no habrá dinero para pagar la salud”, subrayó.

Así, recuerda que no son solo los establecimientos de cara al público los que pagarán la permanencia en la fase 0. “Hay proveedores que trabajan en exclusiva para restauración, desde los que elaboran productos químicos hasta los proveedores de jamones o mariscos. De hecho, cuando se pueda abrir, se verán obligados a bajar los precios hasta que puedan vender estos productos. Y la economía se va a ir viendo cada vez más debilitada”.

Con todo, AMER espera reunirse la próxima semana tanto con las autoridades municipales como con las regionales, con las que la asociación mantiene una “relación muy fluida".